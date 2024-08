Shang-Chi iba a ser clave en Vengadores 5: The Kang Dinasty

Shang-Chi iba a ser clave en Vengadores 5: The Kang Dinasty - MARVEL

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

En 2021 el héroe asiático de Marvel por excelencia, Shang-Chi dio el salto al UCM con la leyenda de los Diez Anillos. Nuevas informaciones aseguran que el personaje interpretado por Simu Liu (Jackpot!) iba a desempeñar un rol determinante en la trama de Vengadores: The Kang Dinasty.

La cinta de Destin Daniel Cretton supuso el debut de Liu en el Universo Cinematográfico Marvel. Pero tras su irrupción, el maestro del Kung-Fu no ha aparecido en ninguna otra producción de la Casa de las Ideas.

Y, hasta el momento, el estudio de Kevin Feige tampoco ha dado novedades sobre su secuela. Por su parte, Liu se mostró más confiado al respecto, asegurando en su cuenta de Threads el pasado mes de mayo que la cinta saldría adelante.

Curiosamente, Marvel tenía ambiciosos planes para Shang-Chi cuando concibió Vengadores: The Kang Dinasty. Según recoge Iverse, originalmente, el estudio iba a convertir al personaje de Liu en uno de los principales protagonistas del filme con Jonathan Majors como villano de la función.

Pero tras ser declarado culpable de violencia doméstica por agresión y acoso contra su expareja, Grace Jabbari, la Casa de las Ideas despidió al actor, que había interpretado a Kang y todas sus variantes en el UCM. Para sorpresa de los fans, durante la pasada Comic-Con celebrada en San Diego, la compañía anunció que Vengadores 5, ahora rebautizada como Doomsday tendrá a Robert Downey Jr. como nuevo villano.

El actor, que interpretó por última vez a Tony Stark en Vengadores: Endgame, donde murió salvando al mundo de Thanos y sus huestes, regresará no como Iron Man, sino insuflando vida a Víctor Von Doom en la nueva entrega de la franquicia que también contará con la vuelta de Joe y Antohny Russo tras las cámaras. Y no resultaría nada complicado que la Casa de las Ideas recuperase a Liu como Shang-Chi para incorporarlo en la trama de la película reformulando los planes iniciales que tenían para el personaje en The Kang Dinasty.

Creado por Steve Englehart y Jim Starlin, Shang Chi, debutó en el Special Marvel Edition en 1973. Y es hijo del mismísimo Fu Manchú, quien además de ser un maestro de las artes marciales, es el líder de una organización criminal conocida como la Sociedad de las Cinco Armas.

Tras aislarlo de mundo y adiestrarlo no solo para cumplir sus órdenes a ciegas, sino también ser su sucesor, Shang-Chi decide abandonar a su progenitor, jurando destruir su imperio del mal, uniendo sus fuerzas a las de Sir Dennis Nayland-Smith, un viejo enemigo de Fu Manchú, con la intención de destruir su imperio gracias a la ayuda de aliados como el agente del M.I. 6 Clive Reston y su compañero, Black Jack Tarr. Más tarde formaría equipo con otros héroes, como Puño de Hierro y Luke Cage, los Héroes de Alquiler e incluso, Spider-Man, con el que también ha compartido aventuras en no pocas ocasiones.