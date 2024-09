Tom Holland y el "rodaje secreto" de Spider-Man 4

MADRID, 7 Sep. (CulturaOcio) -

Tras No Way Home, Tom Holland volverá a encarnar a Peter Parker en Spider-Man 4. Aunque la cinta todavía no ha comenzado su producción, unas fotos publicadas por el actor bajo el lema de "día de rodaje secreto" han despertado la curiosidad de los seguidores marvelitas, y barajan la posibilidad de que pueda interpretar al personaje en otro proyecto relacionado con el trepamuros.

Las últimas informaciones sugerían que la cuarta entrega de Spider-Man comenzará a rodarse el año que viene y su estreno está previsto para julio de 2026. Esto es, entre Vengadores: Doomsday y Secret Wars.

Sin embargo, Holland ha dado alas a todo tipo de teorías tras publicar una intrigante imagen en su Instagram. Se trata, según él mismo ha escrito en su publicación, de una secuencia de detrás de las cámaras de "un día de rodaje secreto".

En ella puede verse al actor en su camerino, mirándose al espejo y con el pelo corto, mientras lleva una especie de mascarillas o prótesis blancas bajo sus ojos. Esa es la razón por la que muchos especulan con que pueda estar involucrado en algún proyecto relacionado con Spider-Man.

Una remota, aunque no descartable, posibilidad es que Holland haga una aparición estelar en Venom: El último baile, que llegará a los cines el próximo 8 de noviembre. Sobre todo, teniendo en cuenta que la cinta con la que Tom Hardy se despedirá del simbionte alienígena ligará su trama a los eventos de No Way Home.

Otra posibilidad, igual de plausible, es que haga, como se viene rumoreando desde hace tiempo, un cameo en Spider-Man: Más allá del Spider-Verso, como ya hiciesen Andrew Garfield y Tobey Maguire en Cruzando el Multiverso, la anterior entrega de la saga. Pero la opción más probable es que no se trate de ningún proyecto vinculado a Spider-Man. Y es que el protagonista de cintas como Uncharted o la serie The Crowded Room fue visto no hace mucho por las calles de Los Ángeles, luciendo un corte de pelo y aspecto similar al de su publicación. Por otro lado, Kevin Feige aseguró recientemente en una entrevista con io9 que tanto él como Amy Pascal estaban trabajando en la cuarta entrega del arácnido.

"Tenemos escritores que nos van a entregar un borrador relativamente pronto", afirmó Feige. Por ahora, se desconocen los detalles sobre su trama, aunque, tras las disputas entre Marvel y Sony Pictures sobre cómo desarrollar el entramado del filme, las últimas informaciones apuntaban a que podría tratarse de otra aventura multiversal.

Además, Jon Watts, director de las tres anteriores entregas, le reveló recientemente a The Hollywood Reporter los motivos por los que no se pondrá al frente de Spider-Man 4. En su opinión, tras juntar en la gran pantalla a los Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Holland, la saga había tocado techo.

"Fue un momento muy concreto, y la reacción a esa película fue increíble. Nunca va a volver a ser así, nunca más", sentenció Watts sobre el éxito alcanzado con No Way Home y que no cree poder igualar de nuevo.