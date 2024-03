Marvel confirma la serie Nova y buenas noticias de Ironheart y Wonder Man

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

Echo ha sido el último lanzamiento del Universo Cinematográfico Marvel, pero la Casa de las Ideas tiene varios proyectos en marcha. Uno de ellos es Nova, que finalmente ha sido confirmado, además de Ironheart y Wonder Man, de los que se van conociendo poco a poco más detalles.

Brad Winderbaum, jefe de streaming, televisión y animación de Marvel, ha concedido una entrevista a ComicBook en la que ha confirmado que Nova es una realidad. "Nos encanta Nova. Estamos en un desarrollo realmente inicial con Nova", apuntó.

"Tenemos un nuevo sistema detrás de cámaras en Marvel Studios. Ahora somos más como un estudio tradicional. Estamos desarrollando más de lo que realmente produciremos. Hay planes para desarrollar Nova. A mí también me encanta Nova. A mí también me encanta Rich Rider. Espero que llegue a la pantalla. El mundo es siempre un caos. Siempre hay cosas. Tienes que conjurar para que estas cosas sucedan, pero me encantaría ver una serie de Nova algún día", añadió.

El plan inicial era que Richard Rider debutara en el UCM en la gran pantalla, pero, según las palabras de Winderbaum, parece que el proyecto Nova será una serie de Disney+. En cuanto a quién podría terminar interpretando al personaje, hay rumores de que Nova es uno de los papeles para los que negoció Ryan Gosling con Marvel Studios.

Además, en otra entrevista con Agents of Fandom, Winderbaum confirmó que tanto Ironheart como Wonder Man todavía están en marcha a pesar de los recientes rumores de cancelación. "Sí, absolutamente. Estamos editando ambas series en este momento. Son espectaculares, increíbles y diferentes... Podemos explorar rincones del universo que son realmente emocionantes. Riri Williams es una de ellas y estoy ansioso por que la gente conozca a Simon Williams", declaró.