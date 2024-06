Spider-Man 4 será más fiel a los cómics de Marvel

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Tras su aventura multiversal en Spider-Man: No Way Home, Tom Holland tiene previsto regresar como Peter Parker en una cuarta entrega del héroe arácnido. Pese a que la producción del nuevo capítulo de la franquicia aún no ha arrancado su producción, nuevas informaciones aseguran que la cinta será más fiel a la esencia del personaje en los cómics Marvel.

Desde que Sam Raimi (Doctor Strange en el Multiverso de la Locura) cerrase en 2007 su trilogía de Spider-Man, cada nueva encarnación del trepamuros en la gran pantalla han aportado una nueva perspectiva del personaje. Esto se reflejó en la trama de No Way Home, cuando las variantes de Tobey Maguire y Andrew Garfield le brindaron al Peter Parker de Holland las distintas experiencias que ambos habían vivido bajo la máscara del trepamuros.

Y, de hecho, Marvel planea recuperar una de las características más definitorias del héroe arácnido en los cómics para el cuarto capítulo de la saga capitaneada por Holland. Según apunta MyTimeToShineHello en su cuenta de X, los fans de Spider-Man disfrutarán de lo lindo viendo al trepamuros con su lanzarredes balanceándose más que nunca por la ciudad de Nueva York en la película para la que se barajan nombres como el del propio Raimi o James Wan (Aquaman) como directores.

Good news I hear the plan is to have this type of web swinging in Holland's Spider-Man 4 🥹 https://t.co/vACHhGWwBO — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) June 9, 2024

Por ahora, los detalles sobre la posible trama del filme, para el que suenan directores como el propio Raimi, Adam Wingard (Gozdilla y Kong: El nuevo imperio) o James Wan (Aquaman), siguen guardados bajo llave. Sin embargo, según las informaciones más recientes, la idea del estudio liderado por Kevin Feige es la de devolver al trepamuros a sus raíces.

Esto es, enterrando la identidad de Peter Parker para centrarse en ser Spider-Man a tiempo completo al no dejar de sentirse culpable por la muerte de su tía May, a quien interpretó Marisa Tomei en No Way Home. Este posible giro en la trama de Spider-Man 4 les resultará sobradamente familiar a los seguidores del trepamuros.

Y es que, antes de convertirse en un superhéroe, cuando Peter obtuvo sus asombrosos poderes arácnidos en los cómics, su orgullo le cegó, dejando escapar a un ladrón que más tarde, asesinaría a su tío Ben. Desde ese día no dejó de culparse por no haberle escuchado y trató de compensar aquella tragedia que marcó su vida como Spider-Man haciendo el bien.

Es por lo que la Casa de las Ideas podría hacer algo similar al utilizar la muerte de May a manos del Duende Verde en la cinta de John Watss para impulsar todavía más el lado heroico de Peter como Spider-Man en el UCM. Sin embargo, hasta el momento, ni Feige o la propia Marvel se han pronunciado al respecto.

En cualquier caso, los últimos rumores también apuntaban a que Spider-Man 4 contará con otros dos grandes héroes de Marvel. Scott Lang, alias Ant-Man, interpretado por Paul Rudd y Charlie Cox, quien tras su fugaz cameo como Matt Murdock en No Way Home tendría un papel en la trama de la película. Además, se espera que Zendaya y Jacob Batalon recuperen en ella sus roles como MJ y Ned Leeds.