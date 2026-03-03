Primeros detalles de Las guerreras K-pop 2: Mira y Zoey destronarán a Rumi - NETFLIX

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

Netflix y Sony ya trabajan en la secuela de Las guerreras K-pop, el fenómeno de animación que se convirtió en la película más vista en la historia del gigante del streaming. Aunque la continuación no llegará a la plataforma hasta 2029, la productora del proyecto, Michelle Wong, ha revelado que pretenden profundizar en los personajes que quedaron en segundo plano en la entrega anterior.

"Me gustaría explorar el pasado de Mira y Zoey y de dónde vienen. O incluso [el tigre] Derpy. Más sobre la relación entre Derpy y [la urraca] Sussie", desvela Wong en una entrevista con The Direct, donde asegura que, después de que Las guerreras K-Pop pusiera el el foco en Rumi y sus orígenes, la secuela se centrará también en el resto de protagonistas.

De hecho, antes de dar luz verde a la segunda parte, la codirectora Maggie Kang indicó que las historias de origen de Zoey y Mira quedaron fuera de Las guerreras K-Pop por cuestiones de ritmo y duración. Ahora, parece que ese material podría recuperarse en el nuevo capítulo, aunque por el momento no hay sinopsis oficial.

LAS GUERRERAS K-POP 2 SE ESTRENARÁ EN NETFLIX EN 2029

En la entrevista, Wong también aborda el inesperado entusiasmo del público por ciertos momentos del filme. La cineasta admite su sorpresa por el recibimiento de la escena protagonizada por Baby Saja, el miembro más joven de los Saja Boys, en la que pronuncia "goo goo gaga" después de beber salsa picante. "Siempre pensamos que era gracioso, pero yo pensaba: '¿La gente va a creer que es una tontería enorme?' Pero les encanta", afirma.

En el apartado musical, Wong cuenta que Golden, la canción bandera de la cinta, pasó por un proceso creativo intenso y cambiante. "Hicimos más de siete versiones de Golden, y versiones totalmente distintas", cuenta sobre el tema que ganó el Grammy a Mejor canción escrita para medios visuales en la 68.ª edición de los premios.

La ficción presenta a HUNTR/X, grupo compuesto por Rumi, Mira y Zoey, superestrellas del K-pop que, fuera del escenario, combaten amenazas sobrenaturales para proteger a sus fans. La estabilidad de la banda se resquebraja con la irrupción de los Saja Boys, boy band rival cuyos miembros se revelan como demonios empeñados en robarles el fandom y poner en jaque a la humanidad.

Netflix y Sony han cerrado un acuerdo para producir la segunda parte de Las guerreras k-pop, con una ventana de estreno fijada en 2029 y el regreso de sus cineastas, Maggie Kang y Chris Appelhans, a la dirección. Por el momento, no se ha detallado el calendario de rodaje, el reparto de nuevas voces o la línea argumental de la continuación.