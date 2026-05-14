Las guerreras k-pop confirman su gira mundial: ¿Visitarán España? - NETFLIX

MADRID, 14 May. (CulturaOcio) -

Aunque varias informaciones ya habían sugerido hace semanas que Las guerreras k-pop darían el salto a escenarios de todo el mundo en una gran gira, ahora Netflix lo ha confirmado. Si bien por el momento no se han dado a conocer demasiados detalles, ya está abierta una lista de espera para recibir datos actualizados sobre la venta de entradas y las ciudades y fechas que visitará el tour.

El servicio de streaming anunció la noticia en el marco de su cuarto Upfront, su presentación ante los anunciantes celebrada en Nueva York.

Lo único que ha revelado la plataforma respecto al proyecto es que será "una experiencia en directo que dará vida a elementos de la película ganadora de dos premios Oscar de una forma espectacular". Se sabe además que contará con la colaboración de AEG Presents, una empresa de espectáculos en directo con sede en Los Ángeles.

Netflix and AEG have partnered to develop and produce an official global concert tour inspired by KPop Demon Hunters! pic.twitter.com/gXy0gfGb7W — Netflix (@netflix) May 13, 2026

"Es evidente que nada ha cautivado al mundo, ni ha acaparado tanto la atención mundial, como Las guerreras k-pop", expuso Amy Reinhard, presidenta de ventas publicitarias de Netflix durante la presentación, según recoge Variety.

"Hubo karaokes, disfraces de Halloween, menciones en el US Open y en el Palacio de Buckingham. Incluso se produjo un aumento del 25 % en las reservas de vuelos a Corea", hizo notar, recordando además que la cinta "sigue siendo la película más popular de Netflix".

"La gira en directo acercará aún más a los fans a los personajes y a la música que les encanta y, por supuesto, queremos que forméis parte de ello. A lo largo de este año compartiremos más información sobre las ciudades, así que estad atentos", añadió Reinhard.

¿QUÉ SE SABE DE LAS GUERRERAS K-POP 2?

Aparte de la recién anunciada gira, los fans de Las guerreras k-pop tienen en su horizonte una muy esperada secuela. La entrega tiene una fecha de estreno fijada para 2029 y contará con el regreso de Chris Appelhans y Maggie Kang como directores. En cuanto a la trama, no hay nada oficial todavía, si bien una posible dirección sería, ya que la primera película se centró en Rumi, poner el foco en otros personajes, explorando por ejemplo el pasado de Mira y Zoey o incluso la relación entre Derpy y la urraca Sussie.

Las guerreras k-pop no solo es la película más vista de la historia de Netflix, sino que este año triunfó en los Oscar haciéndose con los dos premios a los que optaba. La cinta se alzó con los galardones a mejor película de animación y mejor canción original por 'Golden' (primer tema de k-pop en obtener ese reconocimiento) convirtiéndose en el primer largometraje de animación no perteneciente a Disney o Pixar en conseguir más de una estatuilla.