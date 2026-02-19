Netflix denuncia a TikTok por vídeos de IA de Stranger Things, Las guerreras k-pop o Los Bridgerton - TIKTOK/NETFLIX

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

Días después de que la Motion Picture Association, organización que aglutina a los principales estudios cinematográficos de Hollywood, ya exigiera a ByteDance, matriz de TikTok y responsable del generador de vídeos por IA Seedance 2.0, que "cese sus actividades infractoras" que "ignoran la legislación de derechos de autor", Netflix se suma ahora a la ofensiva contra la misma compañía.

La plataforma de streaming ha remitido a ByteDance un requerimiento formal de cese y desistimiento por el uso de Seedance 2.0 para generar y difundir vídeos que recrean algunas de sus propiedades intelectuales como Stranger Things, Las guerreras k-pop, Los Bridgerton y El juego del calamar.

"Netflix nunca ha autorizado a ByteDance a utilizar nuestro contenido para generar estas imágenes o vídeos. Las actividades de ByteDance son deliberadas y constituyen una infracción directa y secundaria de los derechos de autor", defiende la jefa de litigios de Netflix, Mindy LeMoine, en un comunicado recogido por Deadline. El texto subraya que "el uso de obras protegidas por derechos de autor para crear un producto comercial competidor, especialmente uno que regurgita el original, no está protegido por el uso legítimo".

Netflix ha anunciado que "no se quedará de brazos cruzados mientras ByteDance trata nuestra valiosa propiedad intelectual como si fuera un clip art gratuito de dominio público". Por ello, exigen cuatro medidas concretas a ByteDance "para evitar un litigio inmediato". En primer lugar, el "cese de la producción generativa", que pasa por "implementar de inmediato medidas de seguridad tecnológicas para evitar que Seedance genere contenido similar a los personajes, títulos o configuraciones protegidos de Netflix".

El servicio de streaming también insiste en que se debe "eliminar todo el contenido propiedad de Netflix obtenido ilegalmente de los conjuntos de datos de entrenamiento", así como "eliminar de todas las plataformas controladas por ByteDance todos los vídeos generados por Seedance que incluyan la propiedad intelectual de Netflix".

EXIGENCIAS DE BLOQUEO Y ULTIMATUM

El gigante del streaming también quiere "identificar todas las infracciones", por lo que pide que se proporcione "un recuento de todos los casos en los que Seedance ha generado contenido basado en indicaciones relacionadas con la propiedad intelectual de Netflix". Por último, la plataforma señala la necesidad de "revocar el acceso a cualquier socio comercial o usuario de API que utilice Seedance para generar obras derivadas no autorizadas de Netflix."

"Esperamos su respuesta en un plazo de tres (3) días hábiles", indica Netflix en una carta remitida el martes 17 de febrero y que llega en paralelo a las enviadas por majors como Warner Bros., Disney y Paramount, que habrían trasladado por separado a ByteDance sus propias quejas y exigencias ligadas a sus respectivos catálogos.

ByteDance, por su parte, ya ha reaccionado públicamente tras acciones previas de Disney y Paramount y ha asegurado está "tomando medidas para fortalecer las salvaguardas actuales mientras trabajamos para prevenir el uso no autorizado de la propiedad intelectual y la imagen por parte de los usuarios".

La ofensiva de Netflix contra Seedance 2.0 llega pocos días después de que la Motion Picture Association exigiera a ByteDance que "debe cesar inmediatamente sus actividades infractoras" por hacer "uso no autorizado de obras estadounidenses protegidas por derechos de autor a una escala masiva". El movimiento de la MPA surgió a raíz de la viralización de múltiples vídeos generados por inteligencia artificial, entre ellos, varios que muestran a Tom Cruise y Brad Pitt enfrentándose en una azotea.

This was a 2 line prompt in seedance 2. If the hollywood is cooked guys are right maybe the hollywood is cooked guys are cooked too idk. pic.twitter.com/dNTyLUIwAV — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

En plena batalla abierta contra usos no autorizados en otras plataformas y modelos, Disney y OpenAI anunciaron a finales de 2025 un acuerdo para llevar personajes de Disney a Sora en una operación presentada como un intento de fijar estándares de uso responsable de la IA y con acuerdos formales de derechos.