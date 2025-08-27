Las guerreras K-Pop ya es la película más vista de la historia de Netflix

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Desde su estreno en junio, Las guerreras K-pop ha prolongado su éxito hasta hasta culminar en lo inevitable: después de alcanzar el segundo puesto hace menos de dos semanas y arrasar en cines con su versión 'sing-along', la cinta de animación se ha convertido, con más de 236 millones de visionados, en la película más vista de la historia de Netflix.

La propia plataforma de streaming ha certificado la cifra en redes sociales, destacando el rendimiento del largometraje dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans, que supera así a Alerta Roja, título que ostentaba el récord desde 2021 rozando las 231 millones de visualizaciones, siempre según datos de la plataforma.

THEIR #1 ERA



With 236 million views, KPOP DEMON HUNTERS is OFFICIALLY the most popular Netflix film OF ALL TIME. pic.twitter.com/A6yEiXzbHd — Netflix (@netflix) August 26, 2025

El hito del filme musical llega tras sumar 25,4 millones de visualizaciones entre el 18 y el 24 de agosto; números notables por sí solos, pero más todavía si se considera que supone una caída en audiencia prácticamente nula respecto a los días anteriores. Es la tercera semana consecutiva en la que Las guerreras K-pop mantienen los mismos datos, señal de que el fenómeno todavía tiene camino por recorrer.

El impulso no procede solo del streaming. El pasado fin de semana, la edición 'sing-along' (pases para cantar en la sala) alcanzó el nº 1 en la taquilla norteamericana con una recaudación estimada de 18 millones de dólares en dos días. Esta versión ya está disponible en streaming y Deadline adelanta que Netflix combinará los datos de audiencia de ambas ediciones, lo que ayudará a las guerreras a continuar cazando grandes cifras.

El fenómeno se extiende al ámbito musical: primera banda sonora cinematográfica con cuatro temas simultáneos en el Top 10 del Billboard Hot 100, el segundo puesto en el Billboard 200 (semana del 23 de agosto) y más de 3.000 millones de reproducciones globales. Además, 'Golden', el tema central de la película, lidera las listas mundiales.

Con varios récords ya sellados, el filme, que se centra en un grupo de superestrellas de K-pop que compaginan su carrera profesional con cazar demonios, mantiene una tracción global que invita a pensar en la expansión de la franquicia. Por ahora, Netflix no ha anunciado secuela, pero todo apunta a que Rumi, Mira y Zoey aún tienen mucho por conquistar.