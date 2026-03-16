Los Oscar cortan el discurso de 'Golden' y desatan la ira de los fans del K-pop: "Es una jodida falta de respeto" - CONTACTO

MADRID, 16 Mar. (CulturaOcio) -

Para que la ceremonia de los Oscar no se alargue en exceso, tradicionalmente aquellos que reciben la estatuilla tienen un tiempo limitado para dar su discurso de agradecimiento, siendo tristemente común que muchos se queden con la palabra en la boca. Es una costumbre que ha sido ampliamente criticada y este año muchos fans han salido en defensa del equipo detrás de 'Golden', el tema que se alzaba en esta 98.ª edición de los premios de la Academia con el galardón a mejor canción original, siendo la primera canción k-pop en recibir ese reconocimiento.

"Esta canción no trata sobre el éxito, sino sobre la resiliencia", expresó la cantante de k-pop y una de las compositoras de 'Golden' EJAE al subir al escenario junto a sus compañeros Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park. "La gente se burlaba de mí porque me gustaba el K-pop, pero ahora todo el mundo canta nuestra canción y se sabe toda la letra en coreano", señaló.

Cuando la artista fue a ceder la palabra a otro de los responsables del tema, la orquesta comenzó a tocar a todo volumen, impidiendo que el resto hablara y cortando así el discurso.

“Golden” from KPop Demon Hunters wins the #Oscars award for Best Original Song. pic.twitter.com/BEE84fUQSR — EJAE Updates (@EjaeUpdates) March 16, 2026

Aunque uno de los miembros del equipo detrás de 'Golden' empezó a saltar, tratando de llamar la atención de los músicos, estos solo incrementaron el volumen y las luces del escenario se atenuaron para dar por terminada su intervención. Este gesto por parte de la organización de los premios no pasó desapercibido entre los fans, que no han dudado en tildarlo de "grosero".

the oscar’s are rude af for this i’m sorry😭 pic.twitter.com/3tSXtT8x54 — 𝗱𝗮𝗻𝗻𝘆🫧💚 (@beyoncegarden) March 16, 2026

"La costumbre de los Oscar de interrumpir a la gente mientras habla es muy irrespetuosa y de mala educación. Demuestra una falta de respeto hacia quienes han trabajado duro y solo piden unos minutos para dedicar el premio a todo el equipo que hay detrás. No se debería hacer, da una impresión poco profesional", protestaba un usuario en X, antes Twitter.

#Oscars habit of cutting people off while they’re speaking is so disrespectful and RUDE. It shows a lack of respect for those who worked hard and are simply asking for a few minutes to dedicate the award to the entire team behind it. It shouldn’t be done, it feels unprofessional. — SancheMou (@sanchemou) March 16, 2026

"Eso es una jodida falta de respeto. La gente no quiere escuchar chistes de Marvel ni de cómicos; queremos escuchar a los ganadores de las PELÍCULAS, que están tan emocionados y conmovidos por recibir sus premios, hablar de dichas películas y de sus victorias, joder", expresaba otro espectador indignado, observando cómo la gala sí parece tener tiempo para otras cosas.

that is so fucking disrespectful, people don't wanna hear marvel or comedians bits, we wanna hear the MOVIE winners, who are so fucking excited and emotional about get their awards, talk about said movies and winnings ffs #oscars — sabri (@mopisriver) March 16, 2026

EL DISCURSO DEL EQUIPO DE 'GOLDEN' EN LA SALA DE PRENSA

Si bien el equipo de 'Golden' no tuvo tiempo en el escenario, sí que pudo completar su discurso de agradecimiento en la sala de prensa. "Nos sentimos muy agradecidos y muy honrados. Todos hemos trabajado muy duro y ha sido un esfuerzo muy colaborativo, así que solo queremos dar las gracias a nuestros directores. Han creado una película preciosa. Todos hemos formado parte de ella y estamos muy contentos de que el esfuerzo haya dado sus frutos", expresó EJAE.

"Además, tenía que dar las gracias a Rei Ami y Audrey Nuna desde el escenario, pero no pude hacerlo porque nos cortaron. Lo hicieron genial cantando", añadió la artista.

"Me gustaría dar las gracias a todas nuestras familias, a mis compañeros de Idol y a Teddy Park. Es un honor increíble", expresó Lee, terminando lo que no pudo decir en el escenario. Sonnenblick, que tampoco había tenido oportunidad de hablar, también quiso dedicar unas palabras de agradecimiento a su familia además de a todo el equipo de la cinta.

"Es una película en la que parte de la trama trata de mirar a alguien a quien te han enseñado a odiar y a temer, y empezar a confiar en esa persona, quizá incluso a quererla. Y eso es parte de lo que trata la película", expuso el compositor.

Las guerreras k-pop no solo se alzó con la estatuilla a mejor canción original, sino que se hizo con el premio a mejor película de animación, convirtiéndose en el primer largometraje de animación no perteneciente a Disney o Pixar que consigue más de un galardón de la Academia.