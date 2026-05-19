Épico tráiler de Rafa, la docuserie de Netflix: "Todo tiene un principio y un final" - NETFLIX

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

Rafa, la serie centrada en la figura del tenista Rafael Nadal llega a Netflix el próximo 29 de mayo. La plataforma ha revelado un nuevo tráiler del documental que a lo largo de cuatro episodios explora no solo los momentos que marcaron su trayectoria, sino también el esfuerzo que sostuvo al campeón soportando lesiones y dolores crónicos durante más de dos décadas.

El avance, de casi dos minutos y medio de duración, arranca mostrando el lado más íntimo de Rafa Nadal junto a sus hijos y su esposa, Mery Perelló, en la casa familiar del tenista. Es entonces cuando el campeón mallorquín se dispone a grabar el ya célebre vídeo en el que anunció su retirada: "Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros algo que llevo tiempo imaginando y pensando. Todo tiene un principio y un final".

A continuación, el tráiler se centra en el regreso del deportista a la competición en 2024, después de año y medio marcado por las lesiones y sin lograr conquistar un título. Poco después, el tono del avance se vuelve más duro con imágenes del tenista lidiando con el dolor y las lesiones.

"Toni, lo siento, pero no... No puedo más", se escucha decir a Rafa rememorando una conversación con su tío y exentrenador Toni Nadal mientras se muestran tanto sus problemas físicos en la pista como los tratamientos médicos derivados del síndrome de Müller-Weiss que padece.

Uno de los momentos más esperados del tráiler llega con las intervenciones de Novak Djokovic y Roger Federer. "Con Rafa sabes que cada partido es a vida o muerte", afirma el campeón serbio. Federer, por su parte, recuerda la exigencia de enfrentarse al español: "Sentías que hacía falta jugar a un nivel sobrehumano para ganarle".

El adelanto culmina con imágenes de Nadal saboreando la gloria ante gradas abarrotadas, intercaladas con escenas más personales junto a sus seres queridos. Todo ello mientras la voz en off de su tío sentencia: "Esto es lo que hacen los grandes campeones: aguantar una bola más".

"Rafa recorre con ambición cinematográfica la extraordinaria trayectoria de Nadal, combinando testimonios de quienes mejor lo conocen -dentro y fuera de la pista- con material inédito que revela lo que hay detrás de la leyenda. El documental, que abarca desde sus pinitos con solo tres años hasta su regreso a la competición en 2024, no solo muestra la evolución de un campeón, sino el desgaste físico y emocional que ha marcado su trayectoria, en la que se enfrenta una y otra vez a su rival más implacable: su propio cuerpo.

Cada episodio retrata a esta superestrella sincera y vulnerable, y trasciende el tenis para ahondar en su vida, su historia y el legado de un ídolo inigualable. La serie también cuenta con algunas de las figuras más célebres del tenis mundial, como Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe, y con testimonios de su equipo, su familia y su círculo más cercano, que ofrecen una mirada exhaustiva y sin precedentes de Nadal, la huella que ha dejado en el deporte y su influencia más allá de la competición", reza la sinopsis oficial de la docuserie dirigida por el ganador del Emmy y nominado al Oscar Zach Heinzerling (Stolen Youth, Cutie and the Boxer, McCartney 3,2,1).

Ganador de 22 Grand Slams, incluyendo 14 Roland-Garros, Rafael Nadal comenzó a jugar al tenis con solo tres años y llegó a ser profesional a los quince años. Nadal es considerado uno de los jugadores de tenis más importantes de la historia, ha triunfado en todas las superficies y ha ganado todos los eventos más importantes del deporte, incluyendo cuatro títulos US Open, dos torneos de Wimbledon, dos medallas de Oro en los Juegos Olímpicos y dos Open de Australia.