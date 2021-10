Venon en Spider-Man No Way Home: ¿Marvel juntará a Tom Holland con el simbionte?

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) contará con un gran elenco de supervillanos, desde el Doctor Octopus de Alfred Molina hasta el Electro de Jamie Foxx, pasando por la más que posible aparición del Duende Verde de Willem Dafoe. Esto ha hecho que muchos fans se pregunten si el Venom al que da vida Tom Hardy también se sumará a la fiesta.

El simbionte es uno de los villanos más célebres del alter-ego de Peter Parker, por lo que muchos seguidores creen que tras los sucesos de Venom: Habrá Matanza, su participación en el filme es más que posible.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La segunda película del antihéroe de Tom Hardy contiene una escena post-créditos más que reveladora. En ella, Eddie Brock y el simbionte estan viendo una serie cuando de repente son teletransportados a otro lugar, en la que, en el televisor un noticiero aparece revelando la identidad de Spider-Man, tal y como se vio al final de Lejos de casa.

Esta secuencia sirve para incluir de pleno al personaje de Venom dentro de la continuidad del resto de películas del MCU, lo que significa que sus actos podrán tener repercusiones en las aventuras de los Vengadores y viceversa. Esto, sumado a que recientemente se ha visto a Tom Hardy llevando una gorra promocional de Spider-Man: No Way Home, el hecho de que el simbionte aparezca en la cinta del trepamuros es para muchos casi una certeza.

Venom: Habrá Matanza llegará a las salas españolas el próximo 15 de octubre, mientras que Spider-Man: No Way Home se estrenará en cines el próximo 17 de diciembre. La cinta, dirigida por Jon Watts, contará con Zendaya, Jacob Batalon y Marisa Tomei, los cuales retoman sus papeles como MJ, Ned y tía May. En esta ocasión, el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch también acompañará al joven héroe trepamuros junto a otros viejos conocidos como el Doctor Octopus de Alfred Molina

A pesar de no estar confirmado, también hay rumores de que el filme podría contar con la aparición de Charlie Cox, quien dio vida a Matt Murdock, más conocido como Daredevil, en la serie de Netflix, como el abogado que defenderá a Parker.