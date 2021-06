Venom: Así era el terrorífico diseño original simbionte de Tom Hardy

MADRID, 12 Jun. (CulturaOcio) -

A pocos meses del estreno de Venom: Habrá matanza, la secuela del simbionte interpretado por Tom Hardy, han salido a la luz varios diseños de arte conceptual que revelan el aterrador aspecto que el antihéroe iba a tener en su primera película en solitario.

El artista Matt Millard ha compartido en su cuenta de Twitter varios trabajos realizados en 2018 como modelo para la animación CGI del temible personaje en el filme.

La propuesta de Millard es menos líquida que la del simbionte que finalmente se vio en la cinta. A cambio, el artista refleja a Venom como una criatura de piel húmeda, con una textura casi fetal y más real en cuanto a detalles desagradables como las ramificaciones venosas de sus ojos.

Here are a couple of the multiple head studies I had the pleasure of doing for the #venom movie 4 or so years ago . Channeling the great Mark Bagley in these designs - #conceptart pic.twitter.com/mwQbtFqscb