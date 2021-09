El vídeo de Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home, desenmascarado

Archivo - Andrew Garfield... ¿En Spider-Man: No Way Home?

La presencia o ausencia de Andrew Garfield y Tobey Maguire en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) sigue dando que hablar. Después de que el protagonista de The Amazing Spider-Man afirmara que las imágenes filtradas en las que él aparecía eran un deepfake, un vídeo de Youtube le dio la razón... para después quitársela.

El pasado 14 de septiembre, el youtuber Alex Cerrato subió un video a la red titulado 'Cómo troleé a todo Internet - el deepfake de Andrew Garfield'. En él, el especialista en efectos especiales explicaba cómo creó el vídeo en el que aparece el intérprete, dándole así la razón y confirmando que se trataba de un fraude.

Sin embargo, después de que el vídeo obtuviera 100.000 visitas en menos de 24 horas, Cerrato confirmó que solo había sido una broma y que, no solo no había sido el autor del deepfake que circulaba por Internet, sino que además confirmaba, como experto en CGI, que el vídeo en el que aparecía Garfield es completamente real.

"Mi DeepFake es falso, pero no puedo decir lo mismo del video de Andrew, porque estoy seguro de que es real", ha señalado Cerrato.

Spider-Man: No Way Home estará dirigida por Jon Watts y protagonizada por Tom Holland. Junto a él, aparecerán viejos conocidos del trepamuros como Zendaya, interpretando a MJ, Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange y Marisa Tomei como la tía May.

Frente a ellos estará toda una galería de villanos como el Doctor Octopus de Alfred Molina o el Electro de Jamie Foxx. Aunque no se haya confirmado, cada vez parece más que seguro que también aparecerán Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes dieron vida al superhéroe en sus dos versiones cinematográficas previas.