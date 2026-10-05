Los Vengadores y un vistazo a los doombots en las imágenes promocionales en HD de Doomsday - MARVEL

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday aterrizará en las salas el 18 de diciembre con Robert Downey Jr. interpretando al infame y temible Doctor Doom. Ahora, unas imágenes promocionales en alta definición han brindado un mejor vistazo a los doombots y a los héroes más poderosos del Multiverso Marvel en la cinta de los hermanos Russo.

La primera de estas imágenes, publicadas por HEXFacility en X y que recrean el diseño de las portadas de los cómics de Marvel, muestra a Doom sentado en su trono, flanqueado por dos filas de Doombots. A diferencia de los cómics, donde estos robots tienen el mismo aspecto que el tirano y sirven como sus dobles, en estas ilustraciones presentan un diseño diferente.

No obstante, sí mantienen el tono verde que define a Doom y elementos de su armadura. Ya la segunda muestra al regente de Latveria desplegando una fracción de su poder a cada paso que da.

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HÉROES MULTIVERSALES

En la tercera puede verse a Steve Rogers (Chris Evans) empuñando a Mjolnir y a punto de desplegar todo su poder. La siguiente descubre la figura del Doctor Doom en el cielo y cerniéndose sobre Sam Wilson (Anthony Mackie), el nuevo Capitán América; Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach), Mr. Fantástico (Pedro Pascal); Sue Storm (Vanessa Kirby); Shuri (Letitia Wright), con su traje de Black Panther; Cíclope (James Marsden); Thor (Chris Hemsworth); Bestia (Kelsey Grammer); Shang-Chi (Simu Liu) y Yelena Belova (Florence Pugh), lanzándose a la batalla.

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La quinta es una ilustración muy similar a esta. Otras muestran el rostro de Doom en el universo, observando a Reed Richards, Gámbito (Channing Tatum), Yelena, Shuri, Thor y Wilson, prestos para su inevitable enfrentamiento con él. Así como también una protagonizada solo por Ben Grimm y Mr. Fantástico o a Gambito, Cíclope y Bestia.

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Por otra parte, se ha de recordar que Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, ya dejó caer a Vanity Fair que Yelena Belova será el ser ancla en Vengadores: Doomsday.