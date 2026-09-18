Spider-Man: Brand New Day destripa oficialmente su cameo más secreto - SONY PICTURES

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Tom Holland ha vuelto a meterse en la piel de Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day. La cinta cuenta además, con la presencia de varios héroes de Marvel como The Punisher (John Bernthal) o Hulk (Mark Ruffalo). Sin embargo, una de las grandes sorpresas del filme fue la aparición de Yelena Belova (Florence Pugh). Ahora Sony Pictures ha compartido oficialmente la escena de la cinta de Destin Daniel Cretton con la nueva Black Widow.

Para celebrar que, con 936,7 millones recaudados en el Box Office USA, Brand Bew Day ha desbancado a Star Wars: El despertar de la Fuerza, de 2015, como la película más taquillera de la historia a nivel nacional, Sony ha lanzado en redes un vídeo que incluye unos segundos de metraje inéditos en los que aparece Yelena.

La escena en cuestión muestra a Belova sumergida en una enorme bañera en su residencia de Nueva York cuando Peter Parker acude a ella en busca de ayuda. Tras decirle que ese es su despacho, le pide que se meta con ella en el jacuzzi para hablar de todo lo que está sucediendo en la ciudad a causa de una fuerza desconocida, que finalmente se revela como Jean Grey (Sadie Sink).

EL MOMENTO MÁS HILARANTE ENTRE SPIDER-MAN Y YELENA

Además, esta secuencia también causó furor entre los incondicionales marvelitas, ya que Yelena le dice a Parker que sus problemas son "cosas de poca monta", mientras ella se enfrentaba a cosas de gran "envergadura" junto a los Nuevos Vengadores. Brand New Day supone la primera aparición de Yelena en el UCM desde Thunderbolts, estrenada en 2025, donde asumió el protagonismo y ayudó a liderar un nuevo equipo formado por antihéroes y antiguos villanos, entre ellos, Red Guardian (David Harbour), el Soldado de Invierno (Sebastian Stan) y el U.S. Agente (Wyatt Russell).

Por otra parte, Pugh retomará su papel de nueva Black Widow en Vengadores: Doomsday, que, dirigida por los hermanos Russo, llegará a los cines el 18 de diciembre. Asimismo, se espera que Yelena también desempeñe un papel importante en su siguiente entrega, Secret Wars, prevista para el 17 de diciembre de 2027.