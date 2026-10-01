Archivo - Los Russo cuestionan la gran teoría de los fans sobre el Doctor Doom en Vengadores: Doomsday - MARVEL STUDIOS - Archivo

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday aterrizará en las salas el 18 de diciembre con Robert Downey Jr. en el papel del Doctor Doom. Sus directores, Joe y Anthony Russo, han puesto en entredicho ahora la gran teoría de los fans del UCM acerca del origen del villano.

Una de las grandes cuestiones que más curiosidad suscita Vengadores 5 es el origen de Doom. Esto se debe a la elección de Downey Jr. para interpretar al personaje y resultaría desconcertante que la cinta no abordase el gran parecido físico entre el villano y Tony Stark.

"Víctor von Doom es una creación propia. Es un personaje original y se abordó así en todo momento", afirmó Anthony Russo en una entrevista con Fandango. Las palabras del director descartan así la hipótesis de que el villano sea una variante de Tony Stark y también la teoría de que pudiera recurrir a la magia para cambiar su apariencia y manipular a aquellos a los que quiere convencer para que luchen a su lado.

Esta última, conviene recordar, ganó fuerza después de que la escena post-créditos de Vengadores: Endgame Encore, centrada en Bruce Banner, recluido en un complejo tras haberse transformado en Hulk durante los acontecimientos de Spider-Man: Brand New Day, mostrara a Doom apareciéndose ante él para llevárselo.

LOS RUSSO YA ASEGURARON QUE NO HABÍA SIMILITUDES ENTRE DOOM Y STARK

La idea de que el tirano sea un personaje completamente independiente también encaja con unas declaraciones anteriores de Joe Russo, quien aseguró que Doom y Tony Stark tienen "cero similitudes", unas palabras que tampoco convencieron demasiado a los fans. En aquel momento, el director parecía referirse principalmente a las personalidades de ambos personajes.

Sin embargo, sus declaraciones más recientes apuntan a que Doomsday podría no revelar ningún vínculo entre Doom y Tony, ya sea por lo ocurrido en Endgame o por alguna explicación relacionada con el multiverso.

Ciertamente, convertir a Doom en una variante de Tony sería demasiado obvio, aunque ignorar una conexión entre ambos también podría alimentar aún más la sospecha de que el regreso de Robert Downey Jr. responde simplemente a un intento de volver a atraer al público. Sin embargo, también existe la posibilidad de que los Russo estén alimentando el misterio hasta que Doomsday revele finalmente qué relación existe entre Doom, Tony y la elección de Downey Jr. para interpretar al villano.