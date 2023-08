Filtrado el regreso del Capitán América (Steve Rogers) en una serie de Marvel

MADRID, 23 Ago. (CulturaOcio) -

Tras los acontecimientos de Vengadores: Endgame, Chris Evans se despidió por todo lo alto de su etapa en el Universo Marvel como Capitán América. Pero al igual que sucede en los cómics de Marvel, nada es para siempre y ya se ha filtrado una imagen que adelanta el regreso de Steve Rogers en la temporada 2 de ¿Qué pasaría sí...?, que todavía no tiene fecha de estreno en Disney+.

A pesar de que el centinela de la libertad encontró su final feliz envejeciendo junto a Peggy Carter (Hayley Atwell), su novia de toda la vida, al final de Endgame, la primera temporada de la serie de animación del UCM mostró una versión alternativa de Steve Rogers. Se trataba de una encarnación en la que el personaje no fue tratado con el suero del super-soldado (que fue inyectado en Carter) combatió junto a su amada en la Segunda Guerra Mundial y vestía una imponente armadura denominada, Hydra Stomper muy similar a la que vestía Tony Stark en sus comienzos como Iron Man.

Más tarde, esta variante de Rogers fue puesta junto a su armadura en estado de preservación criogénica por Hydra en una Tierra alternativa, separada de la línea principal del UCM. Desde entonces, el personaje no ha vuelto a aparecer en ninguna otra producción de la Casa de las Ideas, hasta ahora...

Hasbro ha lanzado dentro del sello Marvel Legends, una nueva figura de Rogers enfundado en su armadura de batalla, Hydra Stomper. Se trata de una actualización de la que ya puso a la venta en 2021, y que revela el demoledor aspecto con el que esta encarnación del personaje regresará a los nuevos episodios de ¿Qué pasaría sí...?

❓ WHAT IF...? S2



A new Marvel Legends' Build-A-Figure offers the first look at Steve Rogers' updated HYDRA Stomper.



via The Direct pic.twitter.com/2qJOoSSvov