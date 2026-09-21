¿Muere Loki en Vengadores: Doomsday? Tom Hiddleston responde - MARVEL STUDIOS

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

Tom Hiddleston retomará su papel de Loki en Vengadores: Doomsday, que llegará a las salas el 18 de diciembre. El actor ha abordado ahora su posible muerte en la cinta de Marvel dirigida por los hermanos Russo.

"Si sigo por este camino al terminar esta frase, acabaré revelando cosas que... depende de lo que tú... No, voy a parar. Tengo que parar. Tengo que hacerlo", afirmó Hiddleston en el podcast Happy, Sad, Confused.

Después de quedarse a medias al decir "depende de lo que tú...", Hiddleston comenzó a pronunciar el sonido inicial de una 'c', como si estuviera a punto de decir call (llames). Esto podría indicar que iba a hacer referencia a cómo se define la muerte o el hecho de morir.

Sin embargo, se trata únicamente de una interpretación, ya que el actor no llegó a completar la frase. Aunque Hiddleston sí confirmó que Loki tendrá un papel fundamental en Vengadores 5 y mencionó su relación con las líneas temporales. "Ahora vivimos en un multiverso, creo, y Loki es el Dios de las Historias", explicó.

A pesar de que Hiddleston esquivó la pregunta sobre la posible muerte del hermanastro de Thor (Chris Hemsworth) en Doomsday, su respuesta es suficiente para sembrar cierta preocupación entre los fans del UCM.

El actor no llegó a negar que Loki pueda morir, aunque una respuesta tajante en ese sentido habría revelado demasiado sobre la película. En cambio, sus palabras parecen sugerir que el destino del personaje podría ser mucho más complejo de lo que parece y que su probable muerte no tiene una respuesta sencilla.

LAS NUMEROSAS MUERTES DE LOKI

Por otra parte, Loki murió recientemente en el videojuego Marvel Rivals. Aunque este videojuego no forma parte del canon oficial, la situación quizá resultó demasiado cercana para los fans, especialmente porque Loki ya ha muerto -o "muerto"- varias veces en el UCM.

Una nueva muerte podría resultar excesiva y, sobre todo, restar valor al extraordinario arco que vivió el personaje en Loki, algo similar a lo ocurrido con la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura tras su evolución en WandaVision.

Entonces... ¿Podría morir Loki en Doomsday? Todo indica que existe tal posibilidad. No obstante, por ahora, toca esperar para averiguarlo.