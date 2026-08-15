Nuevo tráiler de Vengadores Doomsday que revela el pasado de Doctor Doom con Los 4 Fantásticos: "Antes era diferente..." - MARVEL STUDIOS

MADRID, 15 Ago. (CulturaOcio) -

Durante la D23, la convención más grande de The Walt Disney Company que se celebra este fin de semana en Anaheim, California, Marvel Studios ha lanzado el nuevo tráiler de Vengadores: Doomsday. Un espectacular adelanto centrado en Victor Von Doom, el gran villano interpretado por Robert Downey Jr. en el filme que, dirigido por los hermanos Russo, llegará a los cines el 18 de diciembre.

"Víctor siempre era el hombre más listo allí donde estuviera. Antes era diferente. Antes era amable y afectuoso, pero un día todo lo que amaba le fue arrebatado", explica Sue Storm al resto de sus compañeros en un adelanto que confirma que, tras la muerte de su familia, Doctor Doom busca venganza.

"Sabía que se había perdido, pero nunca me di cuenta de que se había roto", concluye la Mujer Invisible antes de que el tráiler, de dos minutos de duración, muestre a Mr. Fantástico recriminándole a su ahora enemigo sus terribles actos. Pero Doom no tiene intención de desviarse ni un ápice de su plan: castigar a quienes con sus incursiones multiversales causaron su pérdida.

"Todos vosotros habéis vivido vidas robadas, pero ahora tenéis que devolverlas", avisa para después enfrentarse a Thor, algo que ya mostró el prime adelanto, a quien derrota con una facilidad pasmosa. "El infierno me obedece, pues yo soy... Doom", sentencia el villano mientras con sus terribles poderes levanta un ejército de colosales centinelas a su servicio.

"Los universos colisionan y la saga del Multiverso inicia su capítulo final en Vengadores: Doomsday, de Marvel Studios. Los queridos héroes de tres universos distintos se verán abocados a un enfrentamiento mortal y, en última instancia, se enfrentarán a una amenaza existencial sin precedentes. Esta película épica sentará las bases para el futuro del Universo Cinematográfico Marvel", señala la sinopsis oficial del filme de los hermanos Russo.

En cuanto al reparto de la cinta, además de Robert Downey Jr. como el Doctor Doom, Chris Evans (Steve Rogers/Capitán América) y Chris Hemsworth (Thor), Vengadores: Doomsday cuenta también con Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno), Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitán América), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Ténoch Huerta (Namor), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Viuda Negra), Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), David Harbour (Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M'Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki) y Hayley Atwell (Peggy Carter).

La película también cuenta con Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Rondador Nocturno), Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope) y Channing Tatum (Gambito).