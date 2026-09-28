Primer vistazo al regreso de (SPOILER) en la escena post-créditos de Vengadores: Endgame Encore - MARVEL

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

Vengadores: Endgame Encore llegó a los cines el pasado 25 de septiembre con metraje inédito y ha aterrizado con fuerza, sumando 86 millones de dólares a la recaudación total de la película. Ahora, una imagen de detrás de las cámaras ha revelado el regreso de un personaje clave en una de las escenas post-créditos de esta nueva versión del filme de 2019 de los hermanos Russo, que conecta directamente con Doomsday.

((Atención: Esta noticia contiene Spoilers))

Se trata de una imagen publicada por el director de segunda unidad Anthony Leonardi, que lo muestra junto a Mark Ruffalo en el escenario de la escena post-créditos de Endgame Encore, centrada en Bruce Banner. El propio Leonardi dirigió esta secuencia, que recupera al personaje tras su aparición en Spider-Man: Brand New Day, donde el científico se convirtió en la versión más salvaje de Hulk.

Banner revela frente a una cámara en la escena post-créditos de Endgame Encore que se ha recluido asimismo en un complejo militar tras sufrir su primer incidente en una década, desde que consiguió no transformarse en Hulk. Poco después, los sistemas comienzan a fallar estrepitosamente y, ante Bruce, aparece una misteriosa figura que asegura haber venido a recogerlo.

LEONARDI YA TRABAJÓ CON LOS RUSSO

A pesar de que la identidad de la figura en cuestión no llega a descubrirse en ningún momento, se intuye claramente que es el Doctor Doom (Robert Downey Jr.).

Por otra parte, vale la pena señalar que Leonardi, además de dirigir varios anuncios relacionados con el UCM, incluyendo el de Coca-Cola con Hulk y Ant-Man, también trabajó como director de segunda unidad con los Russo en El agente invisible, filme protagonizado por Ryan Gosling y Chris Evans, quien volverá a interpretar a Steve Rogers en Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre.