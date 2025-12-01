Vengadores: Doomsday: Robert Downey Jr. sugiere un choque entre Iron Man y Doctor Doom con una misteriosa imagen

Archivo - Vengadores: Doomsday: Robert Downey Jr. Sugiere un choque entre su Iron Man y su Doctor Doom con una misteriosa imagen - MARVEL/GETTY FOR DISNEY - Archivo

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

Desde que se anunció el fichaje de Robert Downey Jr. como Doctor Doom en Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, una de las grandes incógnitas es cómo encaja el legado de Iron Man en la nueva era dominada por el monarca de Latveria. Ahora, el propio actor ha vuelto a abrir la conversación con una imagen que conecta su pasado como Tony Stark con su futuro como Víctor von Doom.

En su cuenta de Instagram, el intérprete ha compartido una ilustración donde se muestra a Iron Man y Doctor Doom tirando del hueso del pavo de Acción de Gracias, un ritual asociado a la buena suerte. No se ven los rostros, pero las inconfundibles armaduras de ambos personajes no dejan lugar a dudas sobre la identidad de los protagonistas del dibujo.

La publicación carece de contexto, pero ha sido suficiente para desatar un torrente de teorías, pues llega en plena cuenta atrás hacia el tráiler de Vengadores: Doomsday, que según las últimas informaciones se proyectará en cines en las sesiones de Avatar: Fuego y ceniza. De modo que el fandom marvelita ha leído la ilustración no solo como una felicitación ante la festividad, sino como un adelanto del hipotético encuentro entre Iron Man y Doctor Doom en el largometraje dirigido por los hermanos Russo.

No se trata del primer gesto del actor en esta línea. En San Valentín, Downey Jr. publicó la máscara de Doctor Doom repleta de bombones y para el Día de la Madre una fotografía de su esposa caracterizada como Sue Storm y de su madre tejiendo el traje del propio villano.

Si algo distingue a Vengadores: Doomsday es el secretismo que rodea a la producción. A diferencia de próximas películas de Marvel como Spider-Man: Brand New Day, apenas ha habido fotos del rodaje o vídeos filtrados. Las pocas pistas visuales proceden de los propios directores, que compartieron en Instagram una enigmática imagen donde animaban a "mirar bien".

Además de Downey Jr. como Doom, el reparto oficial de Doomsday cuenta con Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku y Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost.

Por el lado de Los 4 Fantásticos y su Tierra-828 están confirmados Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa. Desde el universo mutante regresan Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto) y Alan Cumming