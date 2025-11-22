Así luce la variante femenina del Doctor Doom en unos... Brutales fan-arts de Vengadores: Doomsday

MADRID, 22 Nov. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday aterrizará en los cines el 18 de diciembre de 2026. Marvel confirmó que algunas filtraciones recientes del filme de Joe y Anthony Russo eran falsas. Pero las últimas informaciones relacionadas afirman que, pese a ello, existen imágenes de una variante femenina del soberano de Latveria que aún no han salido a la luz.

Según informaba no hace mucho Daniel Richtman, en Doomsday "habrá varios Doctor Doom" y, entre ellos, "variantes femeninas" del villano. A la espera de que surja alguna imagen auténtica del filme, un artista ha concebido sus propios diseños de cómo se vería la encarnación femenina del archienemigo de Los 4 Fantásticos en la quinta entrega de los Vengadores.

La primera de estas imágenes compartidas por el artista AjepArts en X muestra a la variante femenina de Doom llevando un manto morado en vez de verde y con una máscara dorada, que recuerda además a la que llevaba la villana de Iron Man, Madame Máscara.

My drawing of Female Dooms? In Doomsday

Justo arriba puede apreciarse un diseño de similares características, aunque el atuendo es de color marrón. En la segunda, precisamente, puede verse en mayor detalle este diseño de perfil y al lado, un boceto a lápiz del clásico aspecto que luce el Doctor Doom en los cómics de Marvel. El ilustrador también publicó en su cuenta de X una imagen de Johnny Storm/la Antorcha Humana llevando el rumoreado traje que vestirá en Vengadores 5, realizada por usuario retiredfujoshi.

Deciding what to draw next…

Como puede apreciarse, el personaje al que encarna Joseph Quinn en el UCM lleva una cazadora con distintas tonalidades de azul y los ribetes del cuello hasta la cremallera en blanco. Sin embargo, la camisa del uniforme parece bastante fidedigna a la de su contrapartida en las grapas de Marvel.

Judas drew a version of Johnny Storm in Doomsday for yall. I was told to post it on my account.

En los cómics hay precedentes de una Doctora Doom, aunque fuera de la continuidad principal de la Tierra-616. El caso más importante es el de Valeria Richards hija de Reed Richards y Sue Storm, que en la realidad alternativa Tierra-13729 asume la identidad y la armadura de Doom, llega a reinar el Infierno y actúa como antagonista del Hechicero Supremo.

Además, en el universo principal de las viñetas, Valeria Richards y Victor von Doom tienen un especial vínculo que se remonta al nacimiento de ella. Ante las complicaciones del embarazo de la Mujer Invisible, Johnny Storm recurrió al monarca de Latveria para que combinase ciencia y magia para traer a la niña al mundo. A cambio, el villano exigió ser su padrino y el derecho a llamarla Valeria en memoria de su primer amor de juventud.