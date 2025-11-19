Vengadores Doomsday: Revelado el héroe que será protagonista junto a Doctor Doom

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Marvel Studios ha confirmado oficialmente a 27 personajes para la voluminosa plantilla de Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. Entre un reparto tan amplio, un nuevo informe apunta qué héroe será uno de los protagonistas centrales, además del elegido para compartir más tiempo en pantalla con Doctor Doom, el poderoso villano interpretado por Robert Downey Jr.

Según informa MyTimeToShineHello, Reed Richards, científico encarnado por Pedro Pascal, tendrá un "gran papel" en el largometraje y "muchas interacciones con Doctor Doom". El propio actor ya explicó que su personaje no ejercerá de líder de los Vengadores, pero que sí será fundamental en el proyecto dirigido por los hermanos Russo.

La elección de Mr. Fantástico como principal contrapunto de Doom en el filme encaja con diversos rumores que señalan que el interés del antagonista por Franklin, el hijo de Reed y Sue, es uno de los motores de la historia Doomsday. Victor vería en el pequeño la herramienta perfecta para manipular la realidad y manejar las llamadas incursiones, esos choques entre universos que ya se insinuaron en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Antes de preparar el terreno en la escena post-créditos de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, donde el monarca de Latveria visita a Franklin, la rivalidad entre el héroe y su némesis ya se exploró en la película de 2005, con Ioan Gruffudd y a Julian McMahon, y en el criticado largometraje de 2015, con Miles Teller y Toby Kebbell. Además, es una de las dinámicas más importantes de los cómics desde los años 60.

El primer cara a cara entre Reed y Victor podría llegar con el primer tráiler de Vengadores: Doomsday, que varios informes señalan que se proyectará en cines a partir del 19 de diciembre de 2025 en las sesiones de Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la exitosa saga de James Cameron.

El adelanto tal vez despeje también las dudas sobre el fichaje de Sadie Sink, estrella de Stranger Things recién incorporada al UCM con Spider-Man: Brand New Day en un papel aún no revelado. Deadline aseguró que la actriz se "unirá a la próxima película de Vengadores", pero hay cierta confusión en si se trata de Doomsday o de su continuación, Secret Wars, que llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.

En cuanto al reparto oficial de Doomsday, por el lado de Los 4 Fantásticos y su Tierra-828 están confirmados Pascal como Reed, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa. Desde el universo mutante regresan Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto) y Alan Cumming (Rondador Nocturno).

Y desde la línea principal donde se desarrolla la mayoría del UCM vuelven Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku y Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost.