Doctor Strange vs Doctor Doom: Benedict Cumberbatch revela quién vencería en Vengadores Doomsday - MARVEL

MADRID, 30 Nov. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday tiene prevista su llegada a los cines el 18 de diciembre de 2026. Aunque las posibilidades de que Benedict Cumberbatch aparezca en la película de Joe y Anthony Russo son bastante remotas, el actor -que retomará su rol como Doctor Strange en su siguiente entrega, Secret Wars- se ha pronunciado sobre quién saldría victorioso en un enfrentamiento entre el Maestro de las Artes Místicas y el Doctor Doom al que interpretará Robert Downey Jr.

"Espero que el Doctor Strange", expresó sin rodeos Cumberbatch a IGN en su reciente paso por el evento World of Tanks Holiday Ops 2026. Si bien, según el medio, el protagonista de Esa cosa con alas se mostró "reservado" ante una posible aparición en Doomsday, está previsto que regrese en Vengadores: Secret Wars.

Los rumores más recientes indicaban que el Doctor Strange tendrá un papel crucial en Secret Wars y, además, formará una tensa alianza con Doom en la cinta, que volverá a estar dirigida por los Russo. Dicho esto, en cualquier caso, la posibilidad de un enfrentamiento entre ambos personajes en la sexta entrega de los Vengadores no resultaría descartable. Cabe señalar que Cumberbatch fue uno de los nombres que no fueron confirmados por la Casa de las Ideas cuando se anunció el reparto de Vengadores 5. "Tal vez no tenían sillas suficientes", bromeó el actor de series como Sherlock y Patrick Melrose en una entrevista con Omelete el pasado septiembre.

Por otra parte, no hace mucho, Demet Koc, de Nexus Point News, apuntaba que el estudio, capitaneado por Kevin Feige, ya tiene en sus primeras etapas de desarrollo Doctor Strange 3, con Cumberbatch implicándose más activamente en el trabajo tras las cámaras, especialmente en la búsqueda de un nuevo guionista y director, apuntando a Sam Mendes (Skyfall) como favorito.

A pesar de que esta tercera entrega de la saga no ha recibido aún luz verde, 2026 se perfila como un año prometedor para la Casa de las Ideas, ya que, más allá de Vengadores: Doomsday, a comienzos de enero, concretamente el día 27, llegará a Disney+ Wonder Man. La serie verá a Yahya Abdul-Mateen II como Simon Williams, el Hombre Maravilla. Un poco después, el 4 de marzo, aterrizará en la plataforma la temporada 2 de Daredevil: Born Again, y el 31 de julio verá la luz en cines Spider-Man: Brand New Day, con Tom Holland retomando su papel de Peter Parker.