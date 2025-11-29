Así queda el timeline de de Marvel: Todas las películas y series en orden cronológico - MARVEL STUDIOS

MADRID, 29 Nov. (CulturaOcio) -

El Universo Cinematográfico Marvel sigue en constante expansión. Con el reciente desembarco de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos a Disney+, la plataforma ha actualizado nuevamente el cada vez más complejo y nutrido timeline del UCM.

Los fans marvelitas han acudido recurrentemente a la cronología oficial de Disney+ para determinar con precisión cómo encaja cada una de las producciones del estudio capitaneado por Kevin Feige en el timeline del UCM, especialmente tras el salto temporal de cinco años en Vengadores: Endgame o tramas multiversales como las de Loki.

Así, la cinta protagonizada por Mr. Fantástico (Pedro Pascal), la Mujer invisible (Vanessa Kirby), la Antorcha humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm/ La Cosa (Ebon Moss-Bachrach), quienes se enfrentan a su desafío más difícil hasta la fecha: defender la Tierra de un voraz dios espacial llamado Galactus (Ralph Ineson) y su intrigante heraldo, Estela Plateada (Julia Garner), ocupa el último puesto en el listado.

Esta decisión apunta más a una cuestión narrativa que meramente cronológica. Y es que, aunque la película transcurre en los años 60 en una línea temporal distinta: la Tierra-828, no se ubica en base a cuándo tienen lugar sus eventos, sino por su crucial relevancia dentro de la Saga del Multiverso.

Dicho de otro modo, el que Marvel haya posicionado a Los 4 Fantásticos: Primeros pasos en último lugar dentro de su timeline responde al hecho de que conecta directamente con la trama de Vengadores: Doomsday y su siguiente entrega, Secret Wars, que, dirigidas por Joe y Anthony Russo, llegarán a los cines el 18 de diciembre de 2026 y el 17 de diciembre de 2027, respectivamente.

De este modo, con el lanzamiento de la película de Matt Shakman en Disney+, el orden cronológico es el siguiente:

-LOS OJOS DE WAKANDA

-CAPITÁN AMÉRICA: EL PRIMER VENGADOR

-CAPITANA MARVEL

-IRON MAN

-IRON MAN 2

-EL INCREÍBLE HULK

-THOR

-LOS VENGADORES

-THOR: EL MUNDO OSCURO

-IRON MAN 3

-CAPITÁN AMÉRICA: EL SOLDADO DE INVIERNO

-GUARDIANES DE LA GALAXIA

-GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2

-YO SOY GROOT -DAREDEVIL

-JESSICA JONES

-VENGADORES: LA ERA DE ULTRÓN

-ANT-MAN

-LUKE CAGE

-IRON FIST

-THE DEFENDERS

-CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL WAR

-VIUDA NEGRA

-BLACK PANTHER

-THE PUNISHER

-SPIDER-MAN: HOMECOMING

-DOCTOR STRANGE

-THOR: RAGNAROK

-ANT-MAN Y LA AVISPA

-VENGADORES: INFINITY WAR

-VENGADORES: ENDGAME

-LOKI -WHAT IF...?

-MARVEL ZOMBIES

-WANDAVISIÓN

-SHANG-CHI Y LA LEYENDA DE LOS DIEZ ANILLOS

-FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO

-SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

-ETERNALS

-DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA

-HAWKEYE

-CABALLERO LUNA

-BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

-ECHO

-SHE-HULK: ABOGADA HULKA

-MS. MARVEL

-THOR: LOVE AND THUNDER

-IRONHEART

-LA MALDICIÓN DEL HOMBRE LOBO

-GUARDIANES DE LA GALAXIA: ESPECIAL FELICES FIESTAS

-ANT-MAN Y LA AVISPA: QUANTUMANIA

-GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3

-INVASIÓN SECRETA

-THE MARVELS

-DEADPOOL Y LOBEZNO

-AGATHA, ¿QUIÉN SI NO?

-DAREDEVIL: BORN AGAIN

-CAPITÁN AMÉRICA: BRAVE NEW WORLD

-THUNDERBOLTS

-LOS CUATRO FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS