La escena post-créditos de Los 4 Fantásticos con el Doctor Doom y ¿su auténtico significado para Vengadores: Doomsday?

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

La escena poscréditos de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos introdujo por primera vez al Doctor Doom de Robert Downey Jr. en el UCM. En ella, Susan descubría a Franklin acariciando el rostro del villano. Sin embargo, recientes informaciones parecen haber añadido una capa adicional de contexto y desvelar lo que esta aparición podría significar realmente para los acontecimientos de Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026.

Según sostiene MyTimeToShineHello, el hijo de los Richards le recuerda a Doom a "su propio hijo". Y, aunque es evidente que el villano aparece para llevarse a Franklin -cuyos poderes para crear nuevas realidades serán clave en su plan para dominar el Multiverso-, este detalle ayuda a entender por qué la escena, dirigida por Joe y Anthony Russo, resulta tan emotiva como inquietante.

Franklin reminds him of his own son 🥺 https://t.co/BRbDY3lCaO — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) November 24, 2025

Como muchos bien recordarán, Franklin, lejos de estar asustado, acariciaba el rostro de Doom, quien también se muestra afectuoso con el hijo de los Richards y le devuelve el gesto pasando su mano por el brazo mientras sostiene en la otra su máscara metálica.

Por ahora, se desconocen cuáles serán las implicaciones de esto en Vengadores 5. Sin embargo, es realmente llamativo que Doom muestre su desfigurado rostro a un niño como Franklin.

Esto lleva a preguntarse: ¿y si el monarca de Latveria estuviera buscando la ayuda de Reed Richards (Pedro Pascal) y su extraordinaria familia? Incluso, ¿podría ser que la máscara de Doom sea meramente ceremonial y que su rostro, a diferencia de los cómics de Marvel, aún no esté marcado por cicatrices? Si la encarnación del villano de la Tierra-828 gobierna Latveria con su esposa e hijo a su lado, explicaría por qué se mostraba tan afectuoso con Franklin. Si posteriormente se enfrentara a Los 4 Fantásticos y esta realidad se destruyese a causa de una incursión, ese sería el momento en que Doom obtendría sus cicatrices y adoptaría su armadura y máscara que luce en la imagen promocional de Vengadores 5.

HQ look at Doctor Doom promotional art for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ pic.twitter.com/hirRHEwyw6 — Avengers Updates (@AvengersUpdated) October 29, 2025

Además, esto también le proporcionaría al villano de Downey Jr. un motivo de peso para odiar a Mr. Fantástico, del que, según apuntaba también MyTimeToShineHello recientemente, tendrá "un gran papel" en Doomsday, ya que su relación no se ha explorado todavía en el UCM. Dicho esto, el primer cara a cara entre Reed y Victor podría llegar con el primer tráiler de Vengadores: Doomsday, que varios informes señalan que se proyectará en cines a partir del 19 de diciembre de 2025 en las sesiones de Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la exitosa saga de James Cameron.

Asimismo, el adelanto tal vez despeje también las dudas sobre el fichaje de Sadie Sink, estrella de Stranger Things recién incorporada al UCM con Spider-Man: Brand New Day en un papel aún no revelado. Deadline aseguró que la actriz se "unirá a la próxima película de Vengadores", pero hay cierta confusión en si se trata de Doomsday o de su continuación, Secret Wars, que llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.