MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

Marvel continúa manos a la obra con el rodaje de Vengadores: Doomsday, que aterrizará en los cines el 18 de diciembre de 2026 protagonizada por Robert Downey Jr. como Víctor Von Doom. Aunque todavía falta más de un año para su estreno, ya está disponible en la red una primera escena de la película dirigida por los Russo... que bien recordarán los fans que acuden a los cines a su cita con cada producción marvelita.

Con el lanzamiento digital de Thunderbolts*, su reveladora escena post-créditos se encuentra ya circulando en la red. Esta secuencia aparecen Yelena Belova/Viuda Blanca (Florence Pugh), Bucky Barnes/El Soldado de Invierno (Sebastian Stan), John Walker/U.S. Agent (Wyatt Russell) y a Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian (David Harbour), estupefactos mientras contemplan, en su base de operaciones en Nueva York, una nave de los 4 Fantásticos entrando desde otra dimensión hasta la línea temporal del UCM.

Esta escena extra no solo conecta directamente con Vengadores: Doomsday, sino que según Jake Schreier, el director de Thunderbolts*, es ya efectivamente una secuencia de la película dirigida por los hermanos Russo.

Just a reminder, this is our first look at ‘AVENGERS: DOOMSDAY’. 👀 pic.twitter.com/03teaPhxfa