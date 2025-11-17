Doctor Strange 3 ya está en marcha y Benedict Cumberbatch quiere un director de primer nivel

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre de 2026 llegará a los cines Vengadores: Doomsday, con Robert Downey Jr. como el Doctor Doom. Pero la cinta de Joe y Anthony Russo no es la única que Marvel se trae entre manos. Las últimas informaciones vendrían a confirmar que Doctor Strange 3 está en marcha y que la Casa de las Ideas ya tiene en su punto de mira a un director de primer nivel.

"Tengo entendido que Doctor Strange 3 ya se encuentra en las primeras etapas de desarrollo", comentó Demet Koc de Nexus Point News. "Quiero enfatizar que nada de lo que voy a decir a continuación está totalmente confirmado; simplemente comparto lo que me han contado algunas fuentes", subrayó.

"Por lo que me han contado, Benedict Cumberbatch está implicándose más activamente en el trabajo tras las cámaras, especialmente en la búsqueda de un nuevo guionista y director", añadió Koc. "Uno de los nombres que, según se dice, interesa a Cumberbatch es Sam Mendes, aunque esto es poco probable, ya que Mendes tiene en marcha cuatro biopics sobre los Beatles. Tampoco se espera que Sam Raimi ni Michael Waldron regresen para la tercera entrega", continuó.

"Se había comentado que Doctor Strange 3, cuya realización todavía no está confirmada, podría tomar como base la trama 'Time Runs Out'", comentó Koc. Este arco, como muchos bien recordarán, publicado en las páginas de Vengadores y Nuevos Vengadores entre 2014 y 2015, se centraba en una cuenta regresiva que presagiaba el fin del Universo Marvel.

Pese a tratarse de un simple rumor, no son pocos los que desearían ver a Mendes, director de Daniel Craig en Skyfall y Spectre, debutando en el UCM y cerrando la historia del Maestro de las Artes Místicas de Marvel dentro de su propia franquicia, tras el final tan abierto de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Aunque la tercera entrega de la saga no ha recibido aún luz verde, 2026 se perfila como un año prometedor para la Casa de las Ideas, ya que, más allá de Vengadores: Doomsday, a comienzos de enero, concretamente el 27, llegará a Disney+ Wonder Man.

La serie verá a Yahya Abdul-Mateen II como Simon Williams, el Hombre Maravilla. Un poco después, el 4 de marzo, aterrizará en la plataforma la temporada 2 de Daredevil: Born Again, y el 31 de julio verá la luz en cines Spider-Man: Brand New Day, con Tom Holland retomando su papel de Peter Parker.