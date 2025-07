DC tiene la culpa de que Mr. Fantástico (Pedro Pascal) ahora tenga bigote

MADRID, 27 Jul. (CulturaOcio) -

Pedro Pascal da vida a Reed Richards en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, el debut de la pimera familia de Marvel ya dentro del UCM. Y el actor ha confirmado cuál es la razón por la que en esta nueva versión Mr. Fantástico tiene bigote... y DC tiene la culpa.

Durante su aparición en la sección de agree/disagree organizada por el medio LADbible, Pascal desveló lo mucho que le desagradaba verse sin bigote. El actor se refirió específicamente a su interpretación de Maxwell Lord en otro filme de superhéroes, en este caso de DC. Se trata de Wonder Woman 1984, secuela dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot.

"Me encantó la película, pero me horrorizó tanto mi aspecto que nunca he vuelto a menos que fuera completamente necesario. Si me hubieran pedido que fuera bien afeitado para Cuatro Fantásticos y hubieran insistido, lo habría hecho. Pero crear la apariencia de nuestros personajes en la película fue un trabajo muy colaborativo", señaló.

En este punto cabe destacar que en los comics Mr. Fantástico no lleva bigote, por lo que el equipo creativo de Marvel Studios accedió a esta pequeña petición de Pascal para sentirse más cómodo con su aspecto en pantalla.

"Ambientada en el vibrante telón de fondo de un mundo retrofuturista inspirado en los años 60, Los 4 Fantásticos: Primeros pasos de Marvel Studios presenta a la Primera Familia de Marvel: Reed Richards/Mister Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach), mientras se enfrentan a su desafío más terrorífico hasta la fecha.

Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un dios espacial voraz llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmático heraldo, Silver Surfer (Julia Garner). Y, si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos en él no fuera lo suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal", reza la sinopsis oficial de la película.