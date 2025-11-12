Vengadores: Doomsday tendrá una variante femenina de Doctor Doom... ¿la hija de Reed Richards y Sue Storm?

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, sumergirá de lleno a sus protagonistas en el multiverso y con él surge la posibilidad de ver múltiples variantes de héroes y villanos. Los últimos apuntes señalan que uno de los personajes que contará con múltiples versiones será Doctor Doom, el gran antagonista de la película a quien interpreta Robert Downey Jr.

Según informa el insider Daniel Richtman, en la próxima cinta coral de Marvel Studios "habrá varios Doctor Doom" y, entre ellos, "variantes femeninas" del villano. Por ahora no hay información sobre la actriz que daría vida a la Doom mujer ni sobre si el resto de variantes cooperarán entre sí o serán rivales de la versión de Downey.

En los cómics hay precedentes de una Doctora Doom, aunque fuera de la continuidad principal de la Tierra-616. El caso más importante es el de Valeria Richards, hija de Reed Richards y Sue Storm, que en la realidad alternativa Tierra-13729 asume la identidad y la armadura de Doom, llega a reinar el Infierno y actúa como antagonista del Hechicero Supremo.

Además, en el universo principal de las viñetas, Valeria Richards y Victor von Doom tienen un especial vínculo que se remonta al nacimiento de ella. Ante las complicaciones del embarazo de la Mujer Invisible, Johnny Storm recurrió al monarca de Latveria para que combinase ciencia y magia para traer a la niña al mundo. A cambio, el villano exigió ser su padrino y el derecho a llamarla Valeria en memoria de su primer amor de juventud.

La verificación más inmediata al respecto podría llegar con el primer tráiler de Vengadores: Doomsday, que varios informes señalan que se proyectará en cines a partir del 19 de diciembre de 2025 en las sesiones de Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la exitosa saga de James Cameron.

Los rumores ya señalaron que el avance de Spider-Man: Brand New Day llegaría de forma idéntica y, aunque podría considerarse extraño que coincida la salida de los teasers de dos largometrajes de la misma franquicia, diversos medios afirmaron que es "posible" que ambos títulos compartan el enorme escaparate que supone la superproducción ambientada en Pandora.

Dirigida por los hermanos Russo (Vengadores: Infinity War, Endagme), el voluminoso reparto de Doomsday se divide en tres frentes. Por el lado de Los 4 Fantásticos y su Tierra-828 están confirmados Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa.

Desde el universo mutante es oficial el regreso de Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto) y Alan Cumming (Rondador Nocturno).

Y desde la línea principal donde se desarrolla la mayoría del UCM vuelven Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku y Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost.