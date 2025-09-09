Los Russo lanzan una críptica imagen de Vengadores: Doomsday que conecta con... ¿Los 4 Fantásticos?

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a las salas el 18 de diciembre de 2026. Los Russo han lanzado una críptica imagen del set en Reino Unido que, aunque parece estar relacionada con Los 4 Fantásticos, ha dejado desconcertados a los fans.

Como puede apreciarse, esta toma en cuestión, acompañada del hashtag @DoomsdayisComing (Doomsday está en camino), muestra difuminados unos trazos de color blanco sobre un fondo negro delimitado por un marco amarillo. Si se observa con mayor detenimiento, la imagen puede deducirse que se trata de la pizarra de Reed Richards (Pedro Pascal).

https://www.instagram.com/p/DOYaE6uCLpg/?utm_source=ig_web_copy_link

Mr. Fantástico había estado investigando el área de las dimensiones paralelas en Primeros pasos. Por tanto, es probable que lo que los Russo estén insinuando en su enigmática imagen sean las anotaciones que el líder de Los 4 Fantásticos dejó en su tablón de trabajo.

De hecho, cabe recordar, además, que la escena post-créditos de Thunderbolts, dirigida también por los Russo, mostró a la nave Excelsior incursionando en la atmósfera terrestre de la Tierra-616 del UCM. Otra posibilidad es que los Russo estén dejando pistas acerca del resto de nombres que aún están por sumarse al elenco de Vengadores: Doomsday, pero, de momento, solo el tiempo lo dirá.

Conviene señalar que, en la pasada edición del D23, los Russo no ofrecieron ninguna revelación sobre la película. En su lugar, los directores dejaron a los asistentes un mensaje en vídeo que incluyó también una declaración de Paul Rudd, responsable de dar vida a Ant-Man/Scott Lang en el UCM y uno de los actores confirmados para Vengadores 5.

"Hola, asistentes de la D23, somos Joe y Anthony Russo. Ahora mismo estamos en Londres rodando Avengers: Doomsday, de Marvel Studios. Esta película es, como mínimo, muy importante para nosotros. Es más grande que cualquier otra cosa que hayamos hecho antes. Estamos reuniendo a muchos de vuestros héroes favoritos para enfrentarse a una de las mayores amenazas para el UCM", expresaron en su aparición, tal y como recoge The Direct.

"Estamos rodeados de decorados impresionantes y de un talento realmente increíble, muchos de los cuales acabáis de ver en ese fantástico vídeo. Llevar esta historia a la gran pantalla significa mucho para nosotros y no podríamos hacerlo sin vuestro apoyo", señaló Rudd. Ambos mensajes fueron acompañados de un teaser que intercalaba partes del anuncio del reparto (el famoso y terriblemente extenso vídeo de las sillas) y significativas citas dichas a lo largo de la macrofranquicia, e incluso en las películas de X-Men de Fox, por los personajes que aparecerán en Doomsday, resaltando así la magnitud del proyecto.