Una estrella de Spider-Man: Brand New Day, confirmada en Vengadores: Secret Wars

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Por el momento, y aunque hay numerosas teorías al respecto, el personaje que Sadie Sink encarnará en Spider-Man: Brand New Day continúa siendo un misterio. En todo caso, ya se sabe que esta primera incursión de la estrella de Stranger Things en el UCM no será la última, pues informaciones recientes apuntan a que formará parte del reparto de Vengadores: Secret Wars.

Ha sido Baz Bamigboye, columnista y editor en Deadline, quien ha dado a conocer la implicación de Sink en el proyecto, si bien hay cierta confusión respecto a si se refería a la quinta o a la sexta entrega de Vengadores.

"Spider-Man: Brand New Day tiene previsto su estreno el 31 de julio. Se ha especulado mucho sobre el papel que Sink tendrá en la película de Spider-Man y, sinceramente, no sé la respuesta, pero sí sé que se unirá al reparto de la próxima película de los Vengadores, que se rodará aquí en Londres a finales de 2026", escribió Bamigboye.

Puesto que Vengadores: Doomsday ha terminado su rodaje, lo más probable es que el columnista se refiriese a Secret Wars (aunque también podría tratarse de los 'reshoots' de Doomsday). De hecho, recientemente The Hollywood Reporter informaba de que la sexta entrega de Vengadores comenzaría a rodarse precisamente en verano de 2026.

Aunque se han filtrado algunas imágenes de Sink en el set de Spider-Man: Brand New Day, todavía se desconoce su papel en la cinta. Ciertas teorías señalan que la actriz podría dar vida al nuevo interés amoroso de Peter Parker, siendo una versión de Mary Jane o Gwen Stacy. Se ha especulado también que podría interpretar a Mayday Parker, siendo la hija de una de las variantes multiversales del héroe arácnido (probablemente de la de Tobey Maguire, proporcionando así otra excusa al actor para volver a ponerse en la piel del personaje).

Según otros rumores, la estrella de Stranger Things podría encarnar a una nueva versión de Jean Grey, dando pie así a una nueva generación de X-Men. En todo caso, las imágenes filtradas parecen indicar que se tratará de alguien con habilidades sobrehumanas, ya que, en ellas, la actriz aparece inmovilizada en una camilla, siendo transportada por agentes del Departamento de Control de Daños.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio de 2026 y además de con Sink y con Holland, la cinta contará en su reparto con Mark Ruffalo como Hulk, Zendaya y Jacob Batalon como MJ y Ned, Michael Mando como el peligroso Escorpión, Marvin Jones III como el villano Tombstone y Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher. También forman parte del elenco, en papeles aún por confirmar, Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano y Tramell Tillman.

En cuanto al estreno de las próximas entregas de Vengadores, está previsto que Doomsday aterrice en las salas el 18 de diciembre de 2026 y que Secret Wars lo haga un año después, el 17 de diciembre de 2027.