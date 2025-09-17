Filtración masiva de Vengadores: Doomsday con la venganza de Doctor Doom y los X-Men de la era Fox - MARVEL STUDIOS

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

La primera sinopsis oficial de Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está fijado para el 18 de diciembre de 2026, reveló que Doctor Doom "desatará una crisis en cascada en todo el multiverso", pero no precisó su motivación. Ahora, las últimas informaciones apuntan a que el motor del personaje sería una vendetta dirigida contra el propio entramado multiversal.

Según desvela el insider Daniel Richtman en su Patreon, "Doctor Doom tiene una vendetta personal contra el multiverso". Dentro del abanico de interpretaciones posibles, el uso de vendetta en lugar de venganza resulta significativo y ayuda a perfilar el trasfondo del antagonista.

Venganza alude, en general, a un desagravio puntual por un daño concreto; mientras que vendetta se asocia históricamente a feudos de sangre entre familias o clanes, con ciclos prolongados de represalia ligados al honor, y en el presente ha evolucionado a una enemistad sostenida y sistemática, casi una cruzada, que se perpetúa con ataques encadenados.

Aplicado a Vengadores: Doomsday, hablar de una "vendetta contra el multiverso" no describe un arrebato aislado, sino un plan deliberado y continuado que busca desestabilizar el sistema completo, con metas estratégicas y daños colaterales asumidos. Un matiz que encaja tanto con un Doom paciente y obsesivo, más próximo a una estrategia de guerra total que a la simple represalia, como con la mención a la "crisis en cascada" que ya aparecía en la sinopsis también filtrada.

El mismo reporte añade que "una parte importante del argumento" implicaría que el universo de los X-Men de la era Fox avanza rumbo a destruir otras realidades, incluida Tierra-616 (la continuidad principal del UCM). De confirmarse, el planteamiento remitirá a incursiones como las ya planteadas en Doctor Strange en el multiverso de la locura y facilitaría el encontronazo entre los mutantes de la etapa Fox y los personajes del UCM.

Por otro lado, Ritchman señala que "el rodaje termina esta semana con reshoots planeados para más adelante", lo que encaja con la cantidad de tiempo requerido para la posproducción de un proyecto de la magnitud de Doomsday.

Dirigida por los hermanos Russo (Infinity War, Endgame), Vengadores: Doomsday, cuenta oficialmente en su reparto, junto a Robert Downey Jr. como Doctor Doom, con Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku, Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost, Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa.

También es oficial el regreso de varios mutantes del universo Fox como es el caso de Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto) y Alan Cumming (Rondador Nocturno).