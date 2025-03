Mazazo en Marvel: Elizabeth Olsen confirma si Bruja Escarlata estará en Vengadores: Doomsday y Secret Wars

MADRID, 25 Mar. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars desembarcarán en los cines el 1 de mayo de 2026 y el 7 de mayo de 2027, respectivamente, con Robert Downey Jr. en el papel de Víctor Von Doom. Las últimas informaciones relacionadas insinuaban el regreso de Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata. Pero la actriz ha negado su vuelta al UCM en los filmes de Joe y Anthony Russo.

Según reveló la propia Olsen en declaraciones a The Hollywood Reporter, los planes más inmediatos de la intérprete no incluyen viajar hasta Londres, donde los Russo arrancarán la producción de las dos nuevas entregas de la saga vengadora esta primavera. "No, estoy ya de vuelta [en Estados Unidos]", afirmó.

"Acabo de terminar [Panic Carefully] y ahora comenzaré a filmar un piloto para FX [Seven Sisters]", añadió. De este modo, Olsen parece así poner fin a los rumores sobre el regreso de su peronaje en Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars.

No obstante, también es posible que la actriz esté jugando al despiste y retome su rol como Wanda Maximoff en ambas películas. De hecho, los Russo ya anticiparon que cualquier personaje en la cantera del UCM era susceptible de aparecer en ellas.

Los fans han especulado con ver de nuevo a la Bruja Escarlata desde su presunta muerte al final de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, cuando se sacrificó para destruir el Darkhold en todas sus realidades en la montaña Wundagore.

Sin Bruja Escarlata, el poder en su vertiente mágica en la nueva reunión de los héroes Marvel parece que recaerá casi en exclusiva sobre los hombros de Doctor Strange. El personaje de Benedict Cumberbatch es ya uno de los personajes más veteranos y poderosos del UCM y se espera que tenga un papel predominante en las nuevas entregas de Vengadores.

Allí también estarán, entre otros, el Capitán América de Anthonie Mackie, el Spider-Man de Tom Holland o los nuevos Cuatro Fantásticos: Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach).

Hasta ahora, los detalles sobre la trama de Doomsday y Secret Wars se mantienen en el más absoluto secreto. Pero los Russo también comentaron que Downey Jr. ya estaba metido de lleno en la preparación de su rol como Doctor Doom.

"Es un proceso muy intenso desarrollar el personaje. Está completamente inmerso en él. Está totalmente concentrado. Está escribiendo el trasfondo, proponiendo ideas para el vestuario... Creo que realmente le encantan los personajes ricos y tridimensionales, y creo que ve una gran oportunidad con este personaje", aseguró Joe Russo a ET. "Ese es el tipo de artista que es. Ese es el tipo de actor que es", añadió Anthony Russo.