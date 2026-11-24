Vengadores: Doomsday confirma la evolución en el nivel de poder de Thor - MARVEL STUDIOS

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

En su tráiler final, Vengadores: Doomsday ha dejado épicas escenas de acción. Entre ellas la atención de los fans se ha centrado en una protagonizada por Thor (Chris Hemsworth), la cual parece indicar que el Dios del Trueno alcanzará un nuevo nivel de poder en la cinta de los hermanos Russo.

La secuencia en cuestión se produce alrededor del minuto 2:14, tras su fallido cara a cara con el Doctor Doom (Robert Downey Jr.) y muestra a Thor envuelto por una serie de rayos de energía dorados, en lugar del color azul característico hasta ahora del superhéroe.

Esto parece ser un claro indicativo de que el Dios del Trueno aumentará su escala de poder en Doomsday alcanzando la conocida, como bien saben los fans de las grapas, como Fuerza de Odín (Odinforce).

Aunque el tráiler no revela detalles concretos sobre cómo llegará el personaje de Hemsworth a elevar los poderes a los de su desaparecido padre, Odín, sí confirma que el guerrero asgardiano alcanzará un nivel de fuerza que supera todo lo que los seguidores marvelitas habían visto hasta ahora del personaje en el UCM.

First look at Thor using the Odinforce in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ pic.twitter.com/32xceQDEVz — Marvel Updates (@marvel_updat3s) November 23, 2026

La Fuerza de Odín le da a Thor unas cotas de poder incalculables en los cómics de Marvel. En el más que probable caso de que ocurra igual en Vengadores 5, el acceso a este estado de poder lo convertiría en uno de los elementos clave de la trama y podría marcar el desarrollo de los acontecimientos en la película.

UNA SUBTRAMA IMPREDECIBLE

Sin embargo, los últimos segundos del tráiler también plantean una incógnita sobre el futuro de Thor. En ellos se puede ver un breve intercambio entre el Dios del Trueno y Steve Rogers (Chris Evans), que confirma que este seguirá siendo capaz de empuñar el Mjolnir.

Acto seguido, ambos héroes alzan el vuelo juntos. Aunque se desconoce qué papel tendrá este encuentro en la cinta de Joe y Anthony Russo, cabe la posibilidad de que la escena se limite a mostrar el reencuentro de los dos Vengadores originales antes de que unan fuerzas contra el Doctor Doom.

Por otro lado, el tono cómico de su conversación al final del avance sugiere que se producirá al final de Doomsday, tras la batalla contra el todopoderoso tirano de Latveria, y funcionaría como anticipo del papel que Thor y Steve desempeñarán en Vengadores: Secret Wars. En cualquier caso, por ahora, toca esperar para averiguarlo.