MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el nuevo tráiler de Vengadores: Doomsday, la gran apuesta de Marvel que, dirigida por los hermanos Russo, llegará a los cines el próximo 17 de diciembre. Un espectacular y épico adelanto que la decenas de héroes que tendrán que unir fuerzas para hacer frente al todopoderoso Doctor Doom encarnado por Robert Downey Jr.

Un jugoso adelanto lleno de imágenes nuevas que arranca con Los 4 Fantásticos viajando a otra línea temporal en busca de Steve Rogers, que vive su tranquila vida familiar junto a Peggy Carter y su hijo.

Pero la decisión que tomó, igual que la que tomaron otros Vengadores para revertir el chasquido de Thanos, ahora tiene "consecuencias". Y quién está dispuesto a hacerles pagar por sus "vidas robadas" es ni más menos que Doom, que hace alarde todo sus poder en varias secuencias verdaderamente imponentes.

Pero sin duda alguna el gran momento del tráiler llega cuando X-Men, Vengadores y Los 4 Fantásticos aparecen juntos en un devastado campo de batalla para enfrentarse a Doom y su ejercito de colosales centinelas.

"¿Qué tal si empezamos ya?", pregunta el villano mientras los héroes van apareciendo y Cíclope reúne a sus fuerzas con la frase más mítica de los mutantes: "A mí, mis X-Men". Y es que, aunque la frase nació con el Profesor Xavier y hoy es el sello personal de Cíclope como líder en el campo de batalla.

EL MULTIVERSO COLAPSA Y LOS HÉROES SE ÚNEN EN VENGADORES: DOOMSDAY

"Vengadores: Doomsday sigue a los héroes de tres universos distintos que se encaminan hacia una colisión mortal y se enfrentan a una amenaza existencial como ninguna otra que hayan conocido", señala la sinopsis oficial de la película.

El reparto confirmado de Vengadores: Doomsday está encabezado por Robert Downey Jr. (Victor von Doom/Doctor Doom), Chris Evans (Steve Rogers), Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitán América), Hayley Atwell (Peggy Carter), Tom Hiddleston (Loki), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Kathryn Newton (Cassie Lang), Danny Ramirez (Joaquín Torres), Hailee Steinfeld (Kate Bishop) y Winston Duke (M'Baku).

A ellos se suman Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa), junto a Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Wyatt Russell (John Walker), David Harbour (Alexei Shostakov), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost) y Lewis Pullman (Bob/Sentry). La lista oficial también incluye a Tenoch Huerta Mejía (Namor), Mabel Cadena (Namora) y Alex Livinalli (Attuma).

Completan el elenco confirmado estrellas de la saga X-Men como Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Cíclope), Rebecca Romijn (Mística), Alan Cumming (Rondador Nocturno), Kelsey Grammer (Bestia) y Channing Tatum (Gambito) y el recientemente fallecido Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X).

Vengadores: Doomsday está dirigida por Anthony y Joe Russo, que regresan a la franquicia tras ponerse al frente de Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame. El guion corre a cargo de Michael Waldron (Loki, Doctor Strange en el multiverso de la locura Estados Unidos2022) y Stephen McFeely, colaborador habitual de los cineastas, con Kevin Feige, Louis D'Esposito y Jonathan Schwartz como productores.

Los hermanos Russo también dirigirán la siguiente entrega, Vengadores: Secret Wars, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027.