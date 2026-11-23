La demoledora frase del tráiler de Vengadores: Doomsday hace historia para los X-Men - MARVEL STUDIOS

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

El tráiler final de Vengadores: Doomsday ha brindado a los fans escenas especialmente memorables, pero hay una que destaca por encima de las demás. Se trata de una frase que podría hacer historia para los X-Men y cuyo significado todo apunta a que esconde una tragedia devastadora.

La frase en cuestión la pronuncia Cíclope (James Marsden), quien ya la hizo suya con el paso del tiempo tanto en los cómics Marvel como en la serie de animación de los 90, y es "a mí, mis X-Men".

Este épico momento se produce poco después de que el avance muestre a los mutantes junto a los Vengadores y los 4 Fantásticos, listos para enfrentarse al Doctor Doom (Robert Downey Jr.) y sus descomunales centinelas.

EL TRÁGICO SIGNIFICADO QUE PODRÍA ESCONDER LA FRASE SE DESCUBRIRÁ EN DOOMSDAY

Sin duda, que Cíclope pronuncie por primera vez el mítico grito de guerra de los X-Men, con el que el profesor X convocaba a los mutantes para la batalla, será uno de los momentos más esperados de Doomsday. Sin embargo, la escena podría esconder un significado mucho más trágico, ya que el tráiler muestra a Scott Summers reuniendo a los mutantes entre los escombros de la Mansión X, lo que apunta a que Xavier podría no estar ya con ellos cuando se produzca este momento.

Aunque su destino todavía no está confirmado, esta posibilidad cobra especial relevancia con el regreso de Patrick Stewart, quien ha interpretado al personaje durante más de dos décadas en la gran pantalla y cuyo reciente fallecimiento, el actor falleció el pasado 28 de octubre, añade una carga emocional adicional a su última aparición.

Así, Doomsday podría convertirse tanto en un reencuentro histórico para los X-Men como en una dolorosa despedida. En todo caso, habrá que esperar hasta el 17 de diciembre, cuando la cinta dirigida por los hermnanos Russo vea la luz, para averiguarlo.