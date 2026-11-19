Robert Downey Jr. Revela los secretos de Doom en el nuevo tráiler de Vengadores: Doomsday - MARVEL

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo, llegará a los cines el 17 de diciembre. Marvel ha sorprendido con el lanzamiento de una pieza promocional centrada en el regreso de Robert Downey Jr. al UCM y su papel como Doctor Doom.

El vídeo arranca con Downey Jr. recordando su última aparición como Iron Man en Endgame para después abordar su regreso al UCM como Doctor Doom en Doomsday. "Estas películas son tan buenas como lo es su villano", asegura el actor.

"Víctor es un maestro de la manipulación", asegura Downey Jr. sobre el temido villano. "Y por eso, lo que está en juego aquí tiene distintos niveles", añade, al tiempo que se suceden varias imágenes del tráiler con Doom.

Entre ellas, su cara a cara con Mr. Fantástico (Pedro Pascal), el enfrentamiento con Thor (Chris Hemsworth) o la de Steve Rogers (Chris Evans) junto a Red Guardian (David Harbour), Shuri (Letitia Wright), Falcon (Anthony Mackie) y otros integrantes de Los Nuevos Vengadores.

"Hay muchísimo talento en este equipo. Trabajaría con cualquiera de estas personas en cualquier película, ocho días a la semana", reconoce a continuación. "Todos nos esforzamos al máximo en cada momento para estar a la altura", sentencia Downey Jr. antes de que el vídeo muestre otras secuencias del tráiler de Doomsday.

Instantes después, el actor concluye expresando lo difícil que le resulta explicar "el cariño que siente por esto".

Por otra parte, el Doctor Doom de Downey Jr. aparecía en la escena poscréditos de VisionQuest. En ella se muestra a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) antes de ser sepultada en la montaña Wundagore al final de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Poco después, el regente de Latveria consigue que la Bruja Escarlata recupere la consciencia y le revela que sus poderes pasarán a ser suyos. Esta secuencia permite comprender mejor el alcance de las palabras de Downey en el vídeo publicado por Marvel y la magnitud de la amenaza que representa Doom, presentado como un enemigo calculador que ya está moviendo los hilos tanto en el Multiverso como en la Tierra-616 del UCM.

MARVEL APUESTA POR DOWNEY JR. PARA IMPULSAR DOOMSDAY

Downey Jr. se ha convertido en la principal apuesta de Marvel Studios para promocionar Doomsday, consciente del enorme tirón que sigue teniendo el actor entre los seguidores de la franquicia gracias a su trayectoria como Tony Stark. Por ello, no es de extrañar que el vídeo repase su trayectoria como Iron Man y el legado que dejó en el UCM antes de regresar a la franquicia como Doom.

Por otro lado, Marvel apenas ha mostrado a Doom en los avances de Doomsday, una estrategia con la que busca dosificar la presencia del villano y aumentar la expectación en torno a su papel en la película.