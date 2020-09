Los vaivenes de Star Wars: Daisy Ridley revela que Rey iba a ser familia de Obi-Wan Kenobi

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

Uno de las sorpresas que dejó el noveno episodio de 'Star Wars', 'El ascenso de Skywalker', fue descubrir que Rey, la heroína de la nueva trilogía, era descendiente del terrible Emperador Palpatine. Aunque fue giro narrativo sorprendente, parece ser que fue algo decidido casi en el último momento ya que inicialmente los responsables de la saga barajaron muy seriamente otras posibilidades, como que Rey fuese familia de Obi-Wan Kenobi.

Uno de los mayores misterios de las últimas entregas de la franquicia era saber cuáles eran los orígenes de Rey. Desde su aparición en 'El despertar de la Fuerza', surgieron múltiples teorías acerca de su pasado. En una entrevista con Josh Gad en 'Jimmy Kimmel Live', reveló que los productores, que no estaban muy seguros con quién iban a emparentarla. De hecho, en un primer momento pensaron que Obi-Wan Kenobi era el candidato ideal para ser su abuelo.

"Al principio, estaban pensando en que estuviera relacionada con Obi-Wan Kenobi y, luego, hubo diferentes versiones. Llegó a pasar que ella no era realmente nadie. Después vino el Episodio IX y J.J. Abrams me dijo que Palpatine era mi abuelo. Me quedé impresionada. Aunque, dos semanas después, tampoco estaban seguros. Y así pasó por muchos cambios", comentó la actriz.

Aunque su parentesco con Palpatine cierra un ciclo, si Rey hubiera estado enlazada con el personaje que interpretaron Alec Guinness y Ewan McGregor, también hubiera habido esa conexión con la primera trilogía.

Tras terminar la saga 'Star Wars', Ridley tiene pendiente de estreno 'Chaos Walking', basada en la primera novela de la saga escrita por Patrick Ness. Dirigida por Doug Liman, la actriz protagoniza la cinta junto con Tom Holland, Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Nick Jonas y Cynthia Erivo. Su estreno está previsto para enero de 2021.