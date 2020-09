The Mandalorian: Baby Yoda sigue siendo la estrella en las primeras imagenes de la temporada 2

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Cada vez falta menos para que los intrépidos Mando y Baby Yoda regresen a Disney+ con la 2ª temporada de The Mandalorian, que no estará exenta de sorpresas y nuevas incorporaciones, como la rumoreada Ahsoka Tano de Rosario Dawson. Los nuevos episodios llegarán al servicio de streaming en octubre, pero las primeras imágenes ya han sido publicadas en línea.

Entertainment Weekly ha lanzado las primeras imágenes de The Mandalorian 2, en las que aparece el personaje de Pedro Pascal montando un deslizador, y por supuesto su inseparable compañero conocido como The Child o Baby Yoda.

#TheMandalorian and The Child are back. Check out the covers of the newest issue of @EW. For more: https://t.co/9vwzOHmpv1 pic.twitter.com/rHr7DhekCr