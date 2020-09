The Mandalorian revela cuánto tiempo ha pasado entre la 1ª y la 2ª temporada

The Mandalorian revela cuánto tiempo ha pasado entre la 1ª y la 2ª temporada - LUCASFILM

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

Uno de los aspectos más distintivos de la franquicia Star Wars es que entre una película y otra, o en el caso de The Mandalorian, la serie en imagen real de la saga, entre una temporada y la siguiente, suelen haber transcurridos largos periodos de tiempo, que varían en mayor o menor medida a favor de la historia. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el último episodio de la serie de Disney+?

El actor Pedro pascal, que interpreta a Mando, el cazarrecompensas titular de The Mandalorian, ha explicado en una entrevista con Entertainment Weekly que, en el caso de su personaje, Baby Yoda y el resto de protagonistas, sus aventuras se retomarán en la 2ª temporada justo donde terminaron los primeros episodios.

"Comenzamos directamente después de la 1ª temporada, y Mando está entrando en un terreno muy peligroso", explicó el actor. "Es un simple pasajero de la experiencia de maneras inesperadas: no sabe lo que vendrá, ni cuándo, ni qué hacer para proteger a The Child. No sabemos hasta dónde llegará para lograrlo, pero han inventado nuevas formas de ponerle a prueba", añadió.

La 1ª temporada de The Mandalorian concluyó con el personaje de Pascal embarcandose en la casi imposible misión de encontrar el pueblo natal de Baby Yoda. Con sus compañeros cazarrecompensas pisándole los talones, y el misterioso Moff Gideon (Giancarlo Esposito) obsesionado con encontrar al niño, los próximos episodios prometen mucha más acción, aventuras y un universo más amplio.

The Mandalorian 2 tiene previsto su estreno en Disney+ el próximo 30 de octubre.