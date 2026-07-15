Vaiana podría costarle 100 millones a Disney: ¿Ha explotado la burbuja de los remakes en imagen real? - DISNEY

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

En su primer fin de semana en cines, el remake de Vaiana en imagen real ha decepcionado en taquilla. Con un presupuesto de nada menos que 250 millones de dólares, la película acaba de superar la marca de los 100 millones. Y, con vistas a la astronómica cifra que Disney bien podría perder si la cinta continúa por este camino, muchos se preguntan si es hora de que el estudio se replantee su apuesta por los remakes en imagen real.

Vaiana recaudó 43 millones en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, y 52 millones en el resto del mundo, en su primer fin de semana en cines. Unas cifras que no se alejan demasiado de las que amasó el remake en imagen real de Blancanieves, considerada uno de los mayores fiascos de Disney, en su estreno: 42 millones en el Box Office USA y 43 millones en el resto del mundo.

Aunque la nueva versión de Vaiana apenas acaba de llegar a las salas, por el momento maneja unas cifras muy por debajo de lo esperado para una película de tal envergadura, teniendo en cuenta que a su astronómico presupuesto de 250 millones de dólares habría que sumarle aproximadamente 120 millones derivados de la promoción del filme.

"El fin de semana de estreno es importante, pero lo que va a marcar la diferencia en el caso de Vaiana es su rendimiento a largo plazo", explica Paul Dergarabedian, director de tendencias de mercado de Rentrak en declaraciones a Variety. "Eso significa que no conviene que se produzca una caída de entre el 60 y el 70% en el segundo fin de semana", añade.

"LA GENTE QUERÍA VER VAIANA 3, NO UN REMAKE"

"La estrategia de Disney depende de si el público percibe el remake como un acontecimiento o como una simple copia", apunta, por su parte, el analista de Exhibitor Relations Jeff Bock. "En este caso fue lo segundo. La gente quería ver Vaiana 3, no un remake de la original", afirma. De hecho, una de las primeras críticas que recibió la película, antes incluso de su estreno, fue que replica casi plano por plano la cinta de animación original, sin aportar nada nuevo.

El remake de Vaiana ha llegado a los cines una década después de la original, que amasó 684 millones de dólares en taquilla, pero apenas dos años después de que se estrenara la secuela de animación, que arrasó superando la barrera de los 1.000 millones y actualmente es la película más vista de Disney+.

"La conclusión para Disney tiene que ser: ¿cuánto tiempo tarda una película de animación en convertirse en un clásico? Como acabamos de ver, no se trata del éxito que tenga la última película de la saga", afirma David A. Gross, director de la consultora cinematográfica FranchiseRe. "Para convertirse en un clásico se necesita tiempo, no solo éxito", incide.

Y es que Disney ya ha adaptado con éxito a imagen real no pocos clásicos del estudio, como El rey león, La bella y la bestia o Aladdin, que en todos los casos superaron los 1.000 millones de recaudación. Más recientemente, el remake de Lilo y Stitch, que también sobrepasó esta barrera, demostró que el problema no era que el público se haya cansado de estos reinicios en imagen real.

LA IMPORTANCIA DE NO PRECIPITARSE

El éxito de las anteriores frente al fracaso de Vaiana sugiere que Disney no ha tenido en cuenta en esta ocasión un factor fundamental: la importancia de que haya pasado un margen de tiempo considerable desde el estreno de la original. Según apunta Gross, el estudio acostumbra a esperar una media de 27 años entre el lanzamiento de la película de animación y su respectiva versión en imagen real. "Durante ese tiempo, los remakes atraen a un público totalmente nuevo", explica Gross, asegurando que "ha sido una estrategia muy acertada".

En el caso de fiascos como Blancanieves e incluso el remake de Dumbo, que tan solo recaudaron 205,7 y 353,1 millones de dólares, respectivamente, los expertos señalan la pérdida de vigencia y relevancia cultural de estas historias como factores que contribuyeron a su fracaso. Es decir, que en estos casos Disney pecó de esperar demasiado.

A menos que la venta de entradas repunte, Vaiana podría suponer una lección muy cara para Disney pues, según aventura Variety, el estudio podría perder hasta 100 millones de dólares. No obstante, la Casa del Ratón tiende a justificar sus cifras señalando que franquicia como Vaiana generan ingresos más allá de la taquilla, dando lugar a lucrativas líneas de productos y juguetes, así como atracciones en sus parques temáticos y reproducciones tras su llegada a Disney+.

"Disney seguirá haciendo este tipo de películas. Por cada una que no tenga éxito, habrá una Lilo y Stitch que arrasará en todo el mundo", afirma Dergarabedian. "El estudio solo tiene que mantener los presupuestos bajo control", señala.

El batacazo en taquilla de Vaiana viene después de que Dwayne Johnson confirmara que ya están trabajando en una tercera entrega de la saga de animación. Respecto a los remakes en imagen real que Disney tiene en su horizonte, el de Enredados será el próximo en ver la luz. La cinta, cuyo rodaje comenzó el pasado mes de junio, ya ha recibido las primeras críticas por parte de algunos fans, preocupados por lo fiel que se mantendrá al material original a raíz de unas fotos filtradas del set.