Escucha la versión acústica de Qué hay más allá, la mítica canción de Vaiana

Escucha la nueva versión acústica de Qué hay más allá, la mítica canción de Vaiana - DISNEY

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

El remake en imagen real de Vaiana, con Catherine Laga'aia en el papel protagonista y Dwayne Johnson dando vida al semidios Maui, llegará a los cines este miércoles 8 de julio. Con motivo del estreno, que coincide además con el décimo aniversario del filme original, Disney ha lanzado una versión acústica de Qué hay más allá, el tema más emblemático de la película.

María Parrado, la voz de las canciones de Vaiana en español; Manu Guix, músico y productor; Cristina Lora, ganadora de OT 2025; y Nuria Casas, creadora de contenido, se han reunido para ofrecer una interpretación íntima de Qué hay más allá.

Parrado ha destacado el valor emocional de un proyecto que ha definido como "una de las experiencias más bonitas de mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional". La voz cantante de Vaiana en España deseaba que "salgan muchos más proyectos con Disney porque es una maravilla trabajar con ellos".

UN FENÓMENO CULTURAL QUE ARRASO EN TAQUILLA

Cuando Vaiana se estreno, en 2016, encabezó la taquilla mundial en su primer fin de semana y llegó a recaudar más de 650 millones de dólares en todo el mundo. La secuela, que vio la luz en 2024, superó ámpliamente esa cifra, alcanzando casi 1.060 millones de dólares en taquilla. Además, recientemente Dwayne Johnson ha confirmado que se está preparando una tercera entrega de la saga de animación.

Inspirada en las culturas de Oceanía, Vaiana ha conectado con espectadores de todo el mundo y se ha convertido en todo un referente. Su banda sonora, con canciones compuestas por Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foa'i y Mark Mancina, ha hecho de Qué hay más allá un tema sobre la búsqueda del propio camino.

La nueva película de Disney en acción real, que coincide con el décimo aniversario del lanzamiento de Vaiana, está dirigida por Thomas Kail, ganador de un Emmy y un Tony Award por Hamilton. Protagonizada por Catherine Laga'aia en el papel de Vaiana y Dwayne Johnson, que vuelve a interpretar al carismático semidiós Maui, la película reimagina la aventura que conquistó a espectadores de todo el mundo.