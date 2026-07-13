Batacazo en taquilla de Vaiana: ¿Nuevo fiasco de los remakes Disney tras Blancanieves? - DISNEY

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

El remake en imagen real de Vaiana, con Catherine Laga'aia en el papel protagonista y Dwayne Johnson dando vida al semidiós Maui, no ha cumplido las expectativas en taquilla. La película, que contaba con un astronómico presupuesto de 250 millones de dólares, ha recaudado 95 millones a nivel global en su primer fin de semana en cines.

De estos 95 millones que la cinta suma por el momento, 43 millones corresponden a la taquilla de Estados Unidos y Canadá, mientras que los 52 millones restantes provienen del resto del mundo.

Por poner en perspectiva los datos, estas cifras no se alejan demasiado de las que amasó el remake en imagen real de Blancanieves, considerada uno de los mayores fiascos de Disney, en su primer fin de semana en cines: 42 millones en el Box Office USA y 43 millones en el resto del mundo.

Aunque la nueva película de Vaiana apenas acaba de llegar a los cines, muchos aventuran que podría seguir los pasos de Blancanieves, que acabó recaudando 205,7 millones a nivel mundial. Una cifra muy inferior a otras adaptaciones en imagen real de Disney como Lilo y Stitch, Mufasa: El rey león o La bella y la bestia, que superaron los 1.000 millones en taquilla.

Paul Dergarabedian, responsable de tendencias de mercado de Rentrak, justificó el desempeño en taquilla de Vaiana recordando que tiene dos fuertes competidoras en cartelera: Minions & Monsters, que ya suma 280 millones de dólares a nivel global, y Toy Story 5, que ya va camino de los 900 millones.

"A las familias les encanta ir al cine, pero ahora mismo hay tres películas de este tipo", señala Dergarabedian, según informa The Guardian, apuntando que "eso supone mucha competencia".

VAIANA NO ALCANZA LOS 100 MILLONES EN TAQUILLA EN SU PRIMER FIN DE SEMANA

En España, Vaiana ha encabezado la taquilla este fin de semana con 1,54 millones de euros, según datos previsionales de Rentrak Spain. No obstante, cabe señalar que el filme se estrenó el miércoles, por lo que estas cifras no reflejan el total que la película ha recaudado en España por el momento, sino solo lo que ha amasado entre el viernes y el domingo.

La cinta original de Vaiana, estrenada en 2016, se convirtió en todo un éxito. La película amasó 684 millones de dólares en taquilla y su popularidad se disparó con su llegada a la plataforma de streaming Disney+. Asimismo, el filme contó con dos nominaciones a los premios Oscar, en las categorías de mejor largometraje de animación y mejor canción, si bien finalmente no se hizo con ninguna estatuilla.

En cuanto a la secuela, aunque inicialmente se concibió como una producción de Disney+, acabó estrenándose en salas, donde arrasó superando la barrera de los 1.000 millones de dólares.

"Vaiana responde a la llamada del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el semidiós Maui en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo.", reza la sinopsis oficial del remake de Vaiana.