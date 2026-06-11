Nuevo tráiler del remake de Vaiana, con un desternillante Dwayne Johnson - DISNEY

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

El remake en imagen real de Vaiana llegará a los cines el próximo 10 de julio. La película, con Catherine Laga'aia en el papel protagonista y Dwayne Johnson dando vida al semidios Maui, ha lanzado su tráiler final, que ofrece un primer vistazo a más momentos musicales del filme, con temas icónicos de la cinta original como De nada o Un nuevo hogar.

El adelanto, de poco más de dos minutos de duración, arranca con Maui instando a Vaiana a que se abra con él sobre sus sueños y aspiraciones. Pero, justo cuando la joven empieza a hablar, el personaje deJohnson le corta diciendo: "No hay tiempo. Me tengo que ir". Más adelante, el tráiler muestra cómo, poco a poco, va forjándose una estrecha relación entre ambos personajes, con Vaiana bromeando sobre lo "definidos" que tiene los rizos. "Es verdad. Tengo pelazo", admite Maui.

Es entonces cuando el avance ofrece un primer vistazo al semidios cantando su canción estrella de la película, De nada. Por su parte, el personaje de Laga'aia interpreta Un nuevo hogar, otro de los temas más icónicos del filme de animación de Disney.

VAIANA LLEGA A LOS CINES EL 10 DE JULIO

"Vaiana responde a la llamada del océano y, por primera vez, navega más allá del arrecife de su isla de Motunui con el semidiós Maui en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo", reza la sinopsis oficinal de la película.

En la versión original en inglés, Jemaine Clement volverá a poner voz al cangrejo gigante y obsesionado con el glamour Tamatoa, a quien ya dobló en la cinta de animación de 2016. Completan el reparto del filme, dirigido por Thomas Kail (Hamilton), el actor neozelandés John Tui en el papel del padre de Vaiana, el jefe Tui; la actriz samoano-neozelandesa Frankie Adams, que interpreta a la madre de Vaiana, Sina; y la actriz neozelandesa Rena Owen como la venerada abuela de Vaiana, Tala.

Dwayne Johnson, Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda ejercen como productores del filme, mientras que el propio Kail, junto a Scott Sheldon, Charles Newirth y Auli'i Cravalho, quien puso voz a Vaiana en las películas de animación de Disney, son productores ejecutivos.