Dwayne Johnson confirma que Vaiana 3 ya está en marcha - CONTACTO

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

El remake en imagen real de Vaiana llega a los cines este 8 de julio. Ha sido durante su promoción que Dwayne Johnson, que retoma el personaje de Maui, al que ya prestara su voz en la cinta de 2016 y su secuela, ha confirmado que se está preparando una tercera entrega de la saga de animación.

"Sí, hemos hablado de Vaiana 3, sí", afirmó Johnson durante una rueda de prensa celebrada en Río de Janeiro, según recoge Variety. "Pero primero, la versión en imagen real de Vaiana; dejaremos que esa se estrene primero. Contamos con los fantásticos Jared Bush y Dana Ledoux Miller, que han sido nuestros guionistas, ellos se encargarán de escribir Vaiana 3", añadió.

Aunque el actor, centrado ahora en promocionar el remake, no ofreció muchos más detalles, resulta lógico esperar que, aparte de con el regreso de Bush y Ledoux Miller, la tercera entrega de Vaiana tenga en su mayor parte el mismo reparto de voces que sus predecesoras. Así, Johnson regresaría una vez más como el semidios Maui y Auli'i Cravalho volvería a prestar su voz a Vaiana, papel que en la película de imagen real ha recaído sobre Catherine Laga'aia.

Por el momento se desconoce si Lin-Manuel Miranda, responsable de temas tan memorables de la primera cinta como 'How Far I'll Go' (que estuvo nominada a los Oscar) y 'You're Welcome' compondrá la música de la nueva entrega.

EL ÉXITO DE VAIANA (MOANA)

La cinta original de Vaiana, estrenada en 2016, se convirtió en todo un éxito. La película amasó 684 millones de dólares en taquilla y su popularidad se disparó con su llegada a Disney+. Asimismo, el filme contó con dos nominaciones a los premios Oscar, en las categorías de mejor largometraje de animación y mejor canción, si bien finalmente no se hizo con ninguna estatuilla.

En cuanto a la secuela, aunque inicialmente se pensó como una producción de Disney+, acabó arrasando en salas, superando la barrera de los 1.000 millones de dólares.