Muere Daveigh Chase, la voz de Lilo en Lilo & Stitch y protagonista de The Ring (La señal), a los 35 años - CONTACTO

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Daveigh Chase, la actriz que prestó su voz a Lilo en Lilo & Stitch y que encarnó a la niña maldita en la cinta de terror The Ring (La señal), ha muerto a los 35 años.

Según recoge TMZ, el novio de la intérprete, Roy Hernández, confirmó la noticia, declarando que había fallecido el martes de 16 de junio a causa de una sepsis provocada por una meningitis y una infección en la sangre. El medio señala además que había ingresado en un hospital de Los Ángeles a principios de mes por desnutrición.

Hernández ya había dado a conocer el estado de la actriz en una reciente actualización de GoFundMe. "A Daveigh le diagnosticaron meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su estado se ha vuelto crítico y los médicos me han dicho que puede que no le quede mucho tiempo", escribió.

Aunque la actriz llevaba desde 2017 sin publicar nada en sus redes sociales, los fans han aprovechado la sección de comentarios de su última publicación para expresar sus condolencias.

FILMOGRAFÍA DE DAVEIGH CHASE

Chase debutó en televisión en 1998, en la serie Sabrina, cosas de brujas. En los siguientes años apareció en Embrujadas, El abogado y Urgencias, entre otras ficciones. En 2001, la actriz encarnó a Samantha Darko en Donnie Darko, película de culto protagonizada por Jake Gyllenhaal y dio voz a Chihiro en El viaje de Chihiro.

En 2002 llegó el que sería uno de los papeles más icónicos de la intérprete, formando parte del reparto de voces de Lilo & Stitch. La actriz prestó su voz a la pequeña niña hawaiana tanto en las películas de animación como en la serie. También icónico fue su papel en The Ring (La señal) como Samara, la terrorífica niña del pozo en el remake de la popular película de horror japonés.

Otros títulos de la filmografía de Chase incluyen Oliver Beene, Caso abierto, Mercy, S. Darko (Donnie Darko: La secuela), Big Love, Little Red Wagon, Obsesionada, Jack Goes Home o American Romance.