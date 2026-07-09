Zendaya y Timothée Chalamet, en guerra en el imponente (y muy revelador) tráiler de Dune 3 - WARNER BROS.

MADRID, 9 Jul. (CulturaOcio) -

Dune: Parte Tres llegará a los cines el 18 de diciembre (el mismo día que la también muy esperada Vengadores: Doomsday). La película será la tercera y última entrega de la adaptación de Denis Villeneuve de la saga de Frank Herbert y pondrá punto y final a la historia de Paul Atreides, a quien en el último tráiler lanzado por Warner Bros se puede ver convertido en un auténtico tirano, en guerra incluso con Chani, la que fuera su amada.

"¡Confiaba en ti! Me prometiste que nunca tomarías el poder en tu nombre. Me convenciste de que este era tu hogar, ¡de que yo era tu hogar!", le recrimina con vehemencia Chani (Zendaya) a Paul (Timothée Chalamet) al inicio del nuevo adelanto. Pero Lisan al-Gaib apenas se inmuta ante las acusaciones y tanto su cabeza rapada como su fría actitud denotan que el Atreides ya ha dejado de ser el héroe de la historia.

"Habéis conquistado la galaxia, habéis destruido miles de mundos", señala el personaje de Jason Momoa, un ghola con el aspecto del fallecido Duncan Idaho, convencido de que Paul jamás podrá redimirse. El clon le ofrece entonces un acuerdo de paz que significaría su destrucción.

¿QUIÉN MÁS REGRESA EN DUNE 3?

El avance también incluye nuevos vistazos a los personajes de Robert Pattinson y Florence Pugh, con el primero revelando a la segunda su intención de atacar el núcleo imperial y matar a su marido, un plan que la princesa señala que les ha "sentenciado a muerte". También aparecen en el tráiler una ensangrentada Anya Taylor-Joy, que volverá a dar vida a Alia Atreides y Javier Bardem como Stilgar.

La película retoma la historia 12 años después de los acontecimientos de la entrega anterior, un salto temporal que Chalamet ya adelantó que supondría un gran cambio para su personaje.

Aparte de con los intérpretes ya mencionados, el reparto de Dune: Parte Tres contará con Rebecca Ferguson como Lady Jessica, Nakoa-Wolf Momoa (hijo de Momoa), como uno de los vástagos de Paul, Leto II, y Ida Brooke como la hermana de este, Ghanima.