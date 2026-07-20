El póster de Vengadores: Doomsday 'spoilea' el plan del Doctor Doom - MARVEL STUDIOS

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a las salas de cine el 18 de diciembre y, para acompañar al lanzamiento del épico tráiler, Marvel Studios también ha publicado el primer póster de la película protagonizado por el Doctor Doom. Y la imponente estampa parece anticipar cuáles son auténticos planes del personaje encarnado por Robert Downey Jr..

Marvel ha compartido en X un nuevo póster de la cinta dirigida por Anthony y Joe Russo. En él, el soberano de Latveria contempla un enorme tapiz que podría esconder enormes pistas sobre su historia, sus planes y los obstáculos que deberá superar para llevarlos a cabo.

El tapiz recuerda a las representaciones religiosas medievales, con el Cielo en la parte superior de la composición y el Infierno -o las fuerzas opuestas al orden divino- en la inferior. En la zona superior aparece una madre con su hijo rodeados de ángeles.

December 18th is Doomsday.



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LOS PLANES DE DOOM EN VENGADORES: DOOMSDAY

Además, el tapiz muestra una única Tierra resquebrajada, un detalle que apunta directamente a Secret Wars. En el arco de cómics de 2015, el colapso del multiverso da lugar a Battleworld, un mundo creado por Doom a partir de los restos de las distintas realidades.

Por último, la parte inferior del tapiz está dominada por escenas de guerra y destrucción, entre las que destaca una figura que podría pertenecer al panteón asgardiano -o incluso a otra de las mitologías divinas del universo Marvel-.

De ser así, la imagen anticiparía que los dioses serán algunos de los principales adversarios de Doom en su intento por reescribir la realidad, una idea que encaja con el protagonismo de Thor en el primer teaser del filme y con la posibilidad de que el villano sea capaz de detener, o al menos neutralizar, el poder de Stormbreaker.

¿HAN MUERTO EL HIJO Y LA MUJER DE VICTOR VON DOOM?

En este punto hay que recordar que en los cómics, el rostro de Victor Von Doom queda desfigurado tras realizar un experimento para intentar contactar con su madre fallecida. El experimento sale mal y Doom culpa erróneamente a su compañero de universidad, Reed Richards, dando inicio a una enemistad que se prolongaría durante años.

Sin embargo, según múltiplies filtraciones el Doom del UCM queda desfigurado tras realizar un experimento para impedir que las Incursiones multiversales destruyan su planeta. Durante dicho experimento, su esposa e hijo mueren, y Victor supuestamente culpa a Steve Rogers, quien podría haber provocado el colapso del Multiverso y la muerte de la familia de Doom, al viajar al pasado para tener un final feliz con Peggy Carter.