El tráiler de Vengadores: Doomsday confirma el regreso de Chris Evans como Capitán América y con un hijo

El tráiler de Vengadores: Doomsday confirma el regreso de Chris Evans como Capitán América y padre - MARVEL STUDIOS

MADRID, 19 Dic. (CulturaOcio) -

Hace unos días se filtró el primer tráiler de Vengadores: Doomsday, centrado en el regreso de un personaje tan icónico y querido en la franquicia como Steve Rogers/Capitán América. La reacción de Disney, que emitió avisos de retirada bajo la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA) ya apuntaba a la autenticidad del vídeo y ahora se ha confirmado que, efectivamente, Chris Evans regresa al UCM.

El teaser es el primero de una serie de cuatro adelantos que saldrán a la luz en proyecciones de Avatar: Fuego y ceniza, que este mismo viernes 19 de diciembre ha aterrizado en cines. Como ya se había filtrado, el avance muestra al personaje de Evans llegando a su casa en una motocicleta y, una vez dentro, coge su traje de Capitán América.

No obstante, en lugar de volverse a ponerse el traje para alguna misión heroica, Steve lo guarda en un baúl y aparece abrazando a un bebé. El breve adelanto termina con un simple mensaje al estilo de las películas marvelitas: "Steve Rogers volverá en Vengadores: Doomsday". Tras esto, comienza una cuenta atrás para la fecha de estreno de la cinta, el 18 de diciembre de 2026.

Teniendo en cuenta los sucesos de Vengadores: Endgame, en cuyos últimos compases el Capitán América decidía quedarse en el pasado para vivir junto a su amada Peggy Carter, es casi seguro que el recién nacido que aparece en el adelanto sea fruto de esa relación.

Por otro lado, a pesar de la idílica estampa, desde hace tiempo los rumores apuntan a que el primer vengador y su familia podrían ser objetivos de la terrible venganza de Doctor Doom, ya que la decisión de Steve de quedarse en el pasado para vivir feliz junto al amor de su vida habría provocado las incursiones multiversales responsables de la muerte de los seres queridos del villano encarnado por Robert Downey Jr. En todo caso, todavía habrá que esperar para comprobar la veracidad de estas teorías.

Aunque el nombre de Evans no figuraba en ninguna de las sillas del infame vídeo del anuncio del reparto de Vengadores: Doomsday y el mismo actor negó en repetidas ocasiones su participación en la cinta, muchos fans estaban convencidos de su regreso, ahora confirmado.

ICONO DEL UCM

La primera aparición de Chris Evans en la saga marvelita tuvo lugar en Capitán América: El primer vengador, cinta estrenada en 2011. Desde entonces, repitió como uno de los personajes troncales de la franquicia en hasta siete ocasiones, además de varios cameos en otras cintas del UCM.

Evans interpretó en imagen real al Capitán América por última vez en Vengadores: Endgame, estrenada en 2019. Desde entonces, el escudo y su legado pasaron al Sam Wilson de Anthony Mackie que ya ha contado con su propia película en solitario, Capitán América: Brave New World.

Tras desmentir su regreso durante años, el propio actor comenzó a dejar la puerta abierta a volver a encarnar al personaje y en los últimos meses los rumores sobre su aparición en Doomsday y su importancia en la trama fueron constantes.

Los otros tres avances del filme de los hermanos Russo saldrán a la luz en próximas proyecciones de Avatar: Fuego y ceniza y, según las filtraciones, uno estará centrado en el Thor de Chris Hemsworth, otro en el Doctor Doom y el último será un tráiler completo.